Nec pluribus impar alebo "ON nie je bežný človek

Do mojej určite.

Podľa nej, výnimoční ľudia, ako je Robert Fico a ona nemôžu podliehať rovnakým pravidlám, aké sú určené pre obyčajný plebs z ulice. To by ako vyzeralo? Už to, že sa hnutie, do ktorého vstúpila, volá Obyčajní ľudia, je dosť ponižujúce, tak prečo by sa ona, ako promovaný psychológ, doktorka, poslankyňa a niekoľkonásobná kandidátka na detskú ombudsmanku mala ešte aj deliť o rovnaké privilégia s nejakou luzou?

Ona, vyvolená, ktorá prešla tak hustým sitom...

"Poslanci sa do parlamentu dostanú cez proces slobodných volieb. Už len na tú kandidačnú listinu sa nedostane hocikto. Tu je výber. Z ulice sa tam dostane zopár ľudí, ktorých si ten šéf hore vyberie. Už to je selekcia. Potom voliči rozhodujú a vo voľbách zakrúžkujú zopár z nich. Zase ďalšia selekcia," vysvetľovala Katarína rozhorčene pred médiami, očividne prekvapená, že sa nad niečím tak samozrejmým môže niekto pozastavovať. Ako táto výnimočná žena ďalej hovorí: "Pred zákonom a pred Bohom sme si všetci rovní. Ale v tomto zmysle ON (Robert Fico) nie je bežný človek ako povedzme vy a ako som bola JA, kým som nebola v parlamente."

Osobne si myslím, že tieto hlboké myšlienky pani Hatrákovej nemohli skrsnúť v jej kučeravej hlávke v posledných dňoch či mesiacoch. Takéto citáty sa rodia a zrejú stáročia a v jej prípade by som bola dokonca ochotná veriť, že si tieto svoje preniesla v hlave z minulých životov. Žeby... Ľudovít XIV. (Kráľ Slnko) a jeho vlastná skromná charakteristika Nadradený všetkým (Nec pluribus impar)?

Nuž, väčšinou rodičom detí tvrdím, že každý človek sa už výnimočným rodí, no pravdepodobne musím prehodnotiť toto moje tvrdenie a trochu ho upraviť: niektorí ľudia sa výnimočnými rodia a niektorí sa nimi stávajú selekciou na kandidačných listinách po výbere šéfom a dostatočnom počte krúžkov voličov.

Tak, ako sa to prihodilo pani Hatrákovej.

Čo ešte múdre stihne tento nevšedný zjav našej politickej scény povedať, je vo hviezdach. Za ochranu výnimočnosti Roberta Fica budú totiž spolu s kamarátkou Romanou Tabak pravdepodobne vyselektované a vylúčené z poslaneckého klubu OĽaNO. A ak sa pod tlakom svojich trochu menej výnimočných kolegov rozhodnú vrátiť i mandát, môžno sa opäť vyselektujú a vrátia sa tam, odkiaľ vyšli - teda k nám, bežným, na ulicu.

Nuž, čo vám poviem, selekcia je niekedy sviňa...

