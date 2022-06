Nové referendum je také malé refreshrendum

A naozaj. Autor/i sa so znením vyhrali a doslova sa prekonal/i.

Museli.

Ak by prehliadli či zanedbali akúkoľvek maličkosť, ich snaha by bola naveky zmárnená. Prezidentka by vraj lupou hľadala, aby našla zámienku poslať otázky na ústavný súd, a takéto fiasko by si nemohla strana druhýkrát už dovoliť. Spoľahla sa na nich celá opozícia, a tak do tvorby otázky nasadili svoje najväčšie svoje právnické kalibre. A tie sa naozaj pochlapili. Otázky sú nakoniec dve a priznám sa, najmä prvá otázka mi doslova vyrazila poistky. Smer vsadil na jednoduchosť. Prezidentky (možno aj ústavného súdu) a najmä nás.

„Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?“

Je jasná, stručná, výstižná a najmä, celkom iná, ako tá minuloročná. Okrem slovného spojenia súhlasíte s tým v otázke nenájdeme ani jedno slovo, ktoré by sme našli v otázke starej.

Prosto... otázka je to pekná, zrozumiteľná a je vidieť, že autori mali pri jej tvorbe pred očami najmä cieľovú skupinu, ktorú má otázka osloviť.

A my dúfajme, že sa k jej tvorbe autori hrdo priznajú a vysvetlia pointu tejto anketovej otázky, ktorú označujú za ústavný zákon, ktorým je vláda viazaná. Zatiaľ to totiž vyzerá na kolektívne dielo pri fľaške repáku na Súmračnej, kedy už na konci dramatického jednania nebol nik z prítomných schopný povedať viac ako 10 slov pospolu a už vôbec nie to zopakovať. Navyše, keď si to spojím s druhou otázkou, trochu mi vŕta v hlave, v čom sa otázky referenda vlastne líšia od znenia tej minuloročnej, ktorú ústavný súd zatrhol s vysvetlením, že by jej schválením otvoril cestu k takým zásahom do ústavy, prostredníctvom ktorých by bolo možné odstrániť bariéry chrániace občanov pred zneužitím štátnej moci“.

Ale viete ako, ja som len jednoduchá žena z ľudu, bez právnického rozhľadu. Možno práve táto verzia očarí, pani prezidentka si v eufórii nespomenie na minuloročné rozhodnutie súdu a povie jedno veľké a hlasné ÁNO.

Tak si držme palce.

Zdroj:

https://www.teraz.sk/slovensko/us-navrhovana-referendova-otazka-ni/561432-clanok.html