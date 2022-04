Obrovská blamáž na TA3

Ani sa nepýtajte!

Momentálne vychytenému expertovi na slovenský systém protivzdušnej obrany S-300 Tomášovi podstrčila TAtrojka dvoch absolútnych laikov, nerovných diskutérov: poslanca Šípoša a poslankyňu Zemanovú. Samozrejme, že bol Erik z tejto zostavy rozčarovaný a niekoľkokrát počas relácie aj nadhodil, že toto nemá s odbornou diskusiou vôbec nič spoločného. Obidvaja jeho oponenti boli technicky nepripravení, celkom mimo misu a jediný, kto vnášal do problému trochu svetla, bol chudák Erik. Až on musel prítomným vysvetliť, že podradný systém Patriot, ktorým táto vláda neodborne nahradila jedinečný S-300, nie je až tak výnimočný, ako sa predkladá dôverčivým Slovákom. Ako jediný z prítomných vedel (lebo sa touto témou už dlhší čas odborne zaoberá), že systém Patriot nebude fungovať bez ďalšieho prídavného systému v nadmorských výškach. Akých, nepovedal, ale už táto informácia naháňa strach.

Povedzme si pravdu, nadmorské výšky sú na Slovensku obrovským problémom.

Naša krajina je totiž plná nížin, ktoré nečakane nadväzujú na vysočiny. Ideš, ideš, rovná cesta, zmenu nečakáš a zrazu... kopec.

Aká je to už americká vychytávka, keď stroj nemôžeme umiestniť bez ďalších investícií napríklad na Gerlachovský štít alebo do Podunajskej nížiny? Tie nepotrebujú byť podľa našich vládnych zapredancov chránené? Nemajú právo na ochranu aj obyvatelia Ďumbiera či Malej alebo dokonca Veľkej Fatry? Zasa budú chránené len bratislavské kaviarne?

Pán Tomáš s vedomosťami, ktorými exceloval, bol úrovňou odborného diskurzu kolegov a ich pohľadu na Patriot naozaj znechutený.

Jediný, kto by Erikovi v diskusii mohol byť solídnym oponentom, bol zástupca Smeru Takáč, ktorý s ním však vo všetko súhlasil, a to sa potom ťažko polemizuje.

Je nutné povedať, že pán Takáč, štvrtý z diskutujúcich, tiež odborne nezaostával a vyjadril vysoko odborné znepokojene nad možnosťou a zásadnou otázkou, že ak nepríde do nedele štvrtý Patriot, ako sa tento týždeň ubránime pred napadnutím.

A poslanci Zemanová a Šípoš?

Nevedeli odborne odpovedať ani na túto otázku.

Hanba.

Nuž, milí Slováci, tento týždeň o všetkom rozhodne.

Ak sa Poliaci, Česi, Rakúšania či Maďari dozvedeli z nedeľňajšej diskusnej relácie, že sme tento týždeň z jednej štvrtiny nechránení a rozhodnú sa nás napadnúť, už sa môžeme len modliť. A ak útok príde z Ukrajiny, a túto možnosť pán Takáč tiež nevylúčil, tak nám už nepomôže ani svätená voda.

A ešte malý odkaz TAtrojke:

Ja viem, že v dnešných časoch je naozaj veľmi ťažké hľadať rovnocenných partnerov do diskusií, ja viem, že sledovať momentálnu oblasť a silu odbornosti pána Erika je niekedy nad ľudské sily, ale naozaj to skúšajte. Ak do relácie prídu diskutéri celkom odlišných mentálnych (a žiaľ, povedzme si krutú pravdu, niekedy i momentálnych) úrovní, divák nevie, ktorá bije, je zmätený a znechutený odchádza od prijímača. A takto TA3 prichádza o divákov.