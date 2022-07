Osvetové aktivity alebo Malá inšpirácia zo zahraničia

Demokracia - nedemokracia.

Je síce fakt, že na fyzické tresty pre tých, ktorí odmietajú poslušnosť, ešte nenastal čas, no rebelov neustále pribúda a je potrebné sa zamyslieť nad preventívnymi opatreniami. A nemusíme vymýšľať koleso. Vo svete je množstvo nápadov, ktoré by mohli priviesť k poslušnosti najväčších odporcov i u nás. Pekným námetom sú osvetové aktivity z ruských väzníc.

Jednou z nich je napríklad niekoľkohodinové sedenie pod portrétom autority a vodcu. Sám Navaľnyj vraj v rámci trestu bežne sedáva pod obrazom Putina aj desať hodín a Rusi tvrdia, že to pomáha.

Ťažko povedať, na akom princípe je táto technika založená, ale ak to funguje v Rusku, mohlo by to mať určitý efekt aj u nás.

No a prvým adeptom na takéto sedenia pod portrétom by mohol byť pokojne Richard Sulík.

Pán premiér vymyslel, že koaličnú radu očistí a zreformuje tým, že členov izoluje od svojich družín a naženie ich do spoločnej miestnosti. Ťažko povedať, či táto myšlienka skrsla v hlave jeho, alebo to napadlo Igora, ktorý chce donútiť Richarda prísť na koaličnú radu, ale nápad už nabral reálne kontúry a vraj to takto už naozaj bude. Nuž, nápad je to pekný, taký origoronálny, ale ak už je to v tomto štádiu, možno by stálo za zvážanie ho ešte vylepšiť. Koaličnú radu by bolo možno dobré umiestniť do špeciálne kaplnky, tzv. sednice s portrétom ministra financií, pod ktorým by jednotliví členovia koalície sedávali, rokovali a meditovali. Osobitné postavenie v sednici by mal Richard Sulík. Ten by do sednice prichádzal v rámci očisty a nápravy i v nedeľu a počas dní sviatočných a s portrétom by viedol samostatné rozpravy. Či už by sedával na kamennej dlážke alebo drevenej lavici, či by prichádzal bosý alebo s tvárou zahalenou závojom, to už by bolo na interných pravidlách, ktoré by mohli byť upravené i legislatívne a v skrátenom konaní.

A ak by sa to osvedčilo a sedenia pod portrétom by mali na Richarda pozitívne účinky?

Takéto sednice by sa mohli budovať v mestách a v obciach po celom Slovensku.

A ak všetko dobre pôjde a občan pochopí dobro, ktoré zatiaľ nechápe, postupne zanikne trestný rozmer tohto aktu a zo sedení pod portrétom sv. Igora sa stane pekná dobrovoľná liturgická tradícia.

