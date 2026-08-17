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15. aug 2026 o 21:05  (upravené 15. aug 2026 o 21:29)
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Pán premiér, povedzte rýchlo "pod patronátom"

Po dlhšom čase som sa odvážila pozrieť si nejaké aktuálne vyhlásenie Roberta Fica. Reku, aby boli moje zdroje informácií vyvážené.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Diskusia  (7)

Klikla som na fb a vyskočil mi jeho nový príspevok "Čo sa nezmestilo na tlačovku".

Jeho prejav sa veľmi, ale veľmi podobal prejavu môjho otca v časoch, keď býval "pod vplyvom". Zdatnému rečníkovi, ktorému inokedy nerobil problém dlhší prejav, zrazu splývali slabiky, zvláštne artikuloval, pri vyslovovaní dlhších slov neprirodzene spomaľoval a keď cítil, že určité slovo nedá, tak stíšil. Pri tom všetkom viac a spomalene žmurkal a jeho mimika bola tak trochu čudno natiahnutá. Ak sa s nami vadil, či je alebo nie je opitý, zaručeným testom bolo slovné spojenie "pod patronátom". Ak bol opitý, nedokázal to rýchlo vysloviť.

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Neviem, či sa nám premiér prihováral z Chorvátska opitý, ale ak nebol pri tvorbe svojho príhovoru priamo v procese mozgovej príhody, ak nebol napichaný sedatívami, tak mi iný dôvod jeho neprirodzenej komunikácie nenapadá.

Pán premiér sa na začiatku tohto príhovoru priznal, že sa musí s príhovorom poponáhľať, lebo "má pred sebou na stole celú agendu zasadnutia vlády".

Nuž, ak v takomto stave pracuje na agende zasadnutia vlády, tak sa už vôbec nečudujem, že vláda vyzerá tak, ako vyzerá. A s ňou celé Slovensko.

Že preháňam?

Že si vymýšľam?

Že by ste si nikdy nedovolili prihovárať sa národu "pod vplyvom"?

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Je to možné, ale... len tak pre istotu pán premiér, skúste rýchlo povedať "pod patronátom".

Zdroj:

https://www.facebook.com/reel/27917257591291966

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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