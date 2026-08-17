Pán premiér, povedzte rýchlo "pod patronátom"

Klikla som na fb a vyskočil mi jeho nový príspevok "Čo sa nezmestilo na tlačovku".
Jeho prejav sa veľmi, ale veľmi podobal prejavu môjho otca v časoch, keď býval "pod vplyvom". Zdatnému rečníkovi, ktorému inokedy nerobil problém dlhší prejav, zrazu splývali slabiky, zvláštne artikuloval, pri vyslovovaní dlhších slov neprirodzene spomaľoval a keď cítil, že určité slovo nedá, tak stíšil. Pri tom všetkom viac a spomalene žmurkal a jeho mimika bola tak trochu čudno natiahnutá. Ak sa s nami vadil, či je alebo nie je opitý, zaručeným testom bolo slovné spojenie "pod patronátom". Ak bol opitý, nedokázal to rýchlo vysloviť.
Neviem, či sa nám premiér prihováral z Chorvátska opitý, ale ak nebol pri tvorbe svojho príhovoru priamo v procese mozgovej príhody, ak nebol napichaný sedatívami, tak mi iný dôvod jeho neprirodzenej komunikácie nenapadá.
Pán premiér sa na začiatku tohto príhovoru priznal, že sa musí s príhovorom poponáhľať, lebo "má pred sebou na stole celú agendu zasadnutia vlády".
Nuž, ak v takomto stave pracuje na agende zasadnutia vlády, tak sa už vôbec nečudujem, že vláda vyzerá tak, ako vyzerá. A s ňou celé Slovensko.
Že preháňam?
Že si vymýšľam?
Že by ste si nikdy nedovolili prihovárať sa národu "pod vplyvom"?
Je to možné, ale... len tak pre istotu pán premiér, skúste rýchlo povedať "pod patronátom".
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