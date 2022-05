Pár dní nie je človek online a už v tom má zmätok

To je krátky obsah hlavnej správy dňa na TA3 z 15. 5. 2022.

A nemyslite si... ani po jej rozbore nie som múdrejšia.

V nedeľnej diskusnej relácii na TA3 vraj predseda Smeru-SSD (ja už ani neviem, koľko tých S tam má byť) informoval, že prezident policajného zboru Hamran, kade chodí, tade vykríka, že sa chystá čosi veľké. Vraj veľká policajná razia v prostredí prokurátorov a sudcov.

Nuž, človek neznalý pomerov, tzv. človek od začiatku dezorientovaný, tejto bombastickej správe nevenuje nejak veľkú pozornosť. Vie, že aj tak chlieb lacnejší nebude, tak čo sa bude vzrušovať. Človek znalý pomerov, tzv. človek od začiatku orientovaný však trocha spozornie. Nie, že by ho podobné správy nejak vzrušovali, ale po skúsenostiach s vyhláseniami pána predsedu je predsa len obozretný. Až dovtedy, kým sa neprejaví jeho prísediaci, predseda parlamentu Kolár, ktorý potvrdzuje túto informáciu a tvrdí, že aj on to očul (a to priamo z Hamranových úst), že je z toho celý znepokojený a žiada predsedu vlády, aby zvolal bezpečnostnú radu štátu. A to už spozornie i človek dezorientovaný. Tobôž, keď sa na obrazovke objaví I. Matovič, ktorý svojim tradičným potmehúdskym úsmevom a ešte tradičnejším slovným rébusom nepovie nič, len naznačí, že niektorý z chlapcov v diskusii mohol mať možno asi aj pravdu a že by sa malo určiť, čo nejaký policajt môže kdekoľvek trepať.

Aby to však nebolo také jednoduché, hneď na to reaguje prezident Hamran so slovami, že nič také neavizoval, čo v zápätí potvrdzuje i hovorkyňa zdravotníctva Eliášová, ktorá tvrdí, že prezident Hamran takýto zásah nikdy neavizoval. Minister vnútra Mikulec nabáda kolegov, aby nezavádzali verejnosť a predseda vlády verejnosti odkazuje, že on sa do toho nemieša.

Tak... a teraz si vyberte.

Už to, že hovorkyňa Eliášová nehovorí za ministerstvo zdravotníctva, ale niekoľko dní už za ministerstvo vnútra je pre diváka šok. Pri jej fotke na TV čaká prezentáciu úspechov boja proti Covidu a zrazu... informácie priamo až z vnútra. No a potom, keď sa divák dozvie, že B. Kollár na vlastné uši počul niečo od človeka, ktorý to nikdy nepovedal, a s čím vyšiel na svetlo božie ako prvý R. Fico, ktorý pri tom nebol a nemal sa to ani ako dozvedieť, lebo to bolo tajné, tak potom už neviem...

Jedine...

Policajného prezidenta Hamrana koalícia opila a dotiahla ho na koaličnú radu, kde im vyzradil tie najtajnejšie tajomstvá a plány. Predseda Smeru-SSD, ktorý náhodou išiel okolo, sledoval tajne koaličnú kolónu až do podzemia, kde sa ukryl tak, aby ho nebolo spoza stola vidieť a vypočul si všetko, čo omámený Hamran prezradil. Potom sa náhodou preriekol, povedal túto tajnosť v televízii a pretože pravdovravný Kollár nechcel prvý krát v živote klamať, musel to potvrdiť. Hamran, ktorý medzitým vytriezvel, si na nič nepamätal, tak to samozrejme poprel a hovorkyňa Eliášová, mu to potvrdila. Minister Mikulec verí prezidentovi a predseda vlády chce mať pokoj, tak nabáda seba i ostatných, aby sa nikto do niečoho nemiešal.

Nuž, ja viem, že to znie ako konšpirácia, ale viete ako to je...

...i NOE bol konšpirátor.

Kým nezapršalo.

Zdroj:

https://www.ta3.com/relacia/24312/hlavne-spravy-z-15-maja