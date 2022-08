Poslankyňa Tabak vzdeláva (a už zasa v potoku)

Či úchylka či maniere celebrity, ťažko povedať, no po roku už bola v horskej vode zmočená zasa. Nepomohla ani minuloročná pokuta, ani celonárodná hanba.

Jej tohtoročný počin však pravdepodobne nemôžeme rátať ako podvedomý či nevedomý pud, ktorý ju zaskočil uprostred divej prírody a poslankyňa neodolala volaniu divočiny. Tentoraz vliezla do potoka pod dozorom statného ochranára. Skúsený pracovník TANAPu zobral mapu, sprevádzal poslankyňu po tatranských bystrinách a ukazoval jej, kde už môže a kde ešte nie a zakázané miesta jej označil na prehľadnej mapke farebne. Poškvrnené miesto potom spoločne označili samolepkou s veľkým krížikom, ktorú pani Tabak veľmi šikovne nalepila na viditeľné miesto tak, aby ju mala na očiach vždy, keď pôjde okolo a pocíti túžbu spojiť sa s horskou bystrinou.

Nakoniec pracovník parku vyviezol pani Tabak za (na mape) fialovo označenú hranicu TANAPu a vypustil ju do lona prírody. Už nie nadivoko a bezprizorne. Pekne distingvovane pred zrakom kamery. Pani Tabak v bielom, čistotou žiariacom župánku decentne spustenom do polovice paží vystúpila z auta, pán sprievodca jej galantne podal ruku a odprevadil ju po ťažkom teréne až k potoku, kde v nových plavkách a pod jeho dozorom uspokojila svoju potrebu a vliezla opäť do studenej krištáľovej horskej vody. Jemný výkrik a bolo po... Záverečným kúpeľom spečatila vzdelávacie pásmo o zákaze kúpania v horských potokoch.

A čo môžeme očakávať ďalej?

Všeličo.

Pani Tabak už dávnejšie avizovala, že bude častejšie chodiť po Slovensku, aby ešte viac, ako už rozumie, porozumela Slovákom. Otvorme jej teda naše srdcia, ukážme jej naše miestne potoky a ponúknime miestá, kde môže omočiť a otužiť svoje telo.

