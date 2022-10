Prekvapenieeee: Návrh rozpočtu 2023

Nuž, čo o to, minister financií si už na kritiku svojich výrokov a výrobkov ako tak zvykol, horšie je, že kým presvedčí svoje okolie, že je rozpočet faaaakt dobrý, musí pohľadať zástupného vinníka.

Sulík už nie je vo vláde a v kuloároch sa začína špekulovať nad menom , kto by na chvíľu zalepil dieru.

Zatiaľ to vyzerá na Lengvarského.

Ten leží v žalúdku ministra financií už dlhší čas. Žiadne veľké sympatie či slová obdivu smerom k ministerstvu financií neposiela, takže ideálny adept. No a teraz si to pohnojil celkom. Hneď po zverejnení tohto dlho utajovaného dokumentu sa vyjadril, že je prekvapený, že vraj dohoda nebola dodržaná a on takýto rozpočet v žiadnom prípade nepodporí.

Takáto nehoráznosť! A vlastný!

Minister financií dňou i nocom drie, doma i v zahraničí zachraňuje slovenské matky, tatky i celé rodiny, vo voľných chvíľach supluje iných ministrov vrátane premiéra alebo ráta v lese, aké škody spôsobuje národnému hospodárstvu tlejúce drevo ležiace ladom a skladom, a nejaký nedouk mu bude vyčítať akési dohody, ktoré ktovie s kým, kedy a kde uzavrel. To si pán Lengvarský neuvedomuje, že je na poste ministra trpený 2 roky len preto, lebo minister financií nemá čas hľadať nového? Veď len za posledný mesiac musel nájsť troch nových.

Takáto rana!

Nuž, nič, pôjde z domu!

A tak sa zdá, že minister zdravotníctva i napriek svojej viere, že má ešte niekoľko dní na rokovanie, na nápravu a na zvrat, to má zrátané. Chcieť po ministrovi financií, aby uznal, že mu prekvapenie nevyšlo a že jeho darovaný kôň má pokazené zuby, to je ako chcieť po Tabak a Bittó Cigánikovej, aby sa doznali k vyprovokovaniu bitky.

Navyše...

... pribúdajúci denný počet rôznych statusov na facebooku ministra financií naznačuje, že nastáva ďalšia etapa jeho cyklu, že sa opäť hľadá a že mu po Sulíkovom odchode začína chýbať čerstvé mäso. No a pokiaľ sa ministra Lengvarského vzhľadom na situáciu v zdravotníctve jeho kolegovia vo vláde, v parlamente a v ich pohnutom a prehnutom hnutí nezastanú, je zrejmé, že bol kolektívnym rozhodnutím vybraný ako ďalšia celkom slušná návnada pre upokojenie náčelníka Inču čuna. Aspoň na pár dní. Kým nenájde seberovného súpera.