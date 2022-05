Príde aj Mr. Bean?

Nášmu ministrovi učarovala bohatá sympatická rodinka v Dubaji na výstave EXPO, kde obdivovala naše vodíkové auto. A to aj napriek tomu, že bolo nepojazdné. Môžeme len špekulovať, čo sa odohralo v hlave ministra a v akom momentálnom stave bol, no výsledkom bolo, že si spomedzi miliónov návštevníkov výstavy vybral práve týchto perspektívnych Nemcov a pozval ich na Slovensko.

Nuž, čo o to, nejakí milionári sa vždy zídu, najmä, ak tu niečo zo svojich ťažko zarobených miliónov nechajú, ale minister Sulík ich pozval do parlamentu, a to už sa nestretlo s tak pozitívnym prijatím Slovákov. Najmä, keď im názorne predviedol, ako by mohli vyzerať diskusia či dokonca vedenie schôdze Národne rady v nemčine. Či im chcel ukázať svoje občasné pracovisko, či im chcel predstaviť okrem vodíka a Mizíka aj iné prvky, do ktorých sa dá u nás investovať... ťažko povedať. Priznám sa, napadlo mi i to, že zo strany Sulíka sa možno nejednalo o žiadnu chybu či papalášsku ješitnosť ukázať, že aj on si môže bársčo dovoliť. Možno išlo o zámer a typický Sulíkovský kalkul. Minister Sulík si po návšteve Pezinka, kde na vlastné oči videl, aký Geissenovci u Slovákov vyvolali ošiaľ, uvedomil, že práve toto by mohla byť určitá poistka jeho budúcnosti. Čo keby jedného Roberta, ktorý sa pravdepodobne v najbližších mesiacoch a rokoch odoberie na dlhšiu služobnú cestu, vystriedal iný Róóóóóóbert.

Možné je všetko.

Ale nešpekulujme...

Oficiálne vysvetlenie zastávky Geissenovcov v parlamente je, že sa jedná o propagáciu Slovenska. Z môjho pohľadu je to síce netradičný spôsob, ale ak v tom vidí minister hospodárstva určitú víziu a poslednú šancu, ako Slovensko vytiahnuť z bahna, do ktorého sa viac a viac prepadá, tak nech náš najvyšší hospodár pozýva, koho chce.

A keď to pomôže a pozdvihne to úroveň nášho parlamentu, nech v Národnej rade vystúpi trebárs aj Mr. Bean či Borat v jeho špeciálnych plavkách.

Zdroj:

https://plus7dni.pluska.sk/ludia/geissenovcov-dostal-sulik-uplne-vsade-carmen-roberta-spravil-parlamente-poslancov