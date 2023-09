Pripustená a napustená versus nikde nezapustený a (už takmer všade) vypustený

Hlavným aktérom hry je samotný predseda parlamentu, ktorý súťaží sám so sebou a okrem ašpirácií získať olympijskú medailu v plodení sa snaží empiricky dokázať, že dôchodková reforma nemusí byť len o zásluhách v práci. Jeho pokroková reforma o príspevku detí na dôchodok svojich rodičov, ktorú pod jeho vedením uviedol do života bohabojný minister a templár v jednej osobe Krajniak, spočíva v tom, že budúci dôchodca nemyslí na dôchodok až tesne pred, ale na svoj dôchodok sa teší a pripravuje už od mladíckych liet. Užitočné spája s príjemným a počas celého svojho produktívneho veku pracuje na tom, aby mal potomkov toľko, koľko príspevkov mu bude stačiť na slušný život po zenite. Svojim konaním sa snaží verejnosti ukázať, že príprava na dôchodok nemusí byť vždy len o úmornej práci v bani, na poli, v kancelárii či v školskej triede, ale dá sa to i inak.

A že mu jeho plán a stratégia vychádzajú, svedčí nielen počet jeho detí, ale i prestížna funkcia, do ktorej ho náš uznanlivý národ uviedol a prostredníctvom svojich zástupcov i zvolil. Predseda Národnej rady tak za nášho finančného prispenia a dohľadu plodí a plodí, a ak Pánboh dá, bude i naďalej.

Je síce fakt, že v inej krajine by už bol dávno ako iné plemenné býky izolovaný v pevnej ohrade pod prúdom a samice by k nemu boli pripúšťané len pod dozorom statného chovateľa, no u nás sa zatiaľ báť nemusí.

Podľa predvolebných prieskumov sa zdá, že mu fandíme, držíme palce a chápeme, že všetky Barbory či Emy, ktoré na neho kydajú, sú len žiarlivé neprajníčky a nepriateľom platená predvolebná antikampaň.

Zdroj:

https://www.dnes24.sk/video-influencerka-sokuje-boris-kollar-ma-chcel-napustit-potom-ma-nutil-ist-na-2-potraty-438592