SaS podala návrh vytvoriť inštitút partnerského spolužitia. Zbytočne

Realita dnešných dní nám ukazuje (a zároveň jedných dychom i potvrdzuje), že akákoľvek oblasť, OĽaNO má svojich odborníkov. Len námatkovo spomeňme na poslankyňu Tabak a jej názorné vyučovanie v horských potokoch a bystrinách alebo poslanca Šudíka v pohľade na pálčivú otázku šetrenia energií:

"Ja osobne, keď som v kancelárii, tak si vôbec nezapínam klimatizáciu, a to ani cez leto. Či doma alebo v kancelárii sa obliekam do hrubších svetrov, aby mi bolo teplo. Takže aspoň touto cestou sa snažím šetriť energie, aby sme o tých 15-25 % znížili spotrebu energií. Myslím si, že zatiaľ mi to vychádza. A snažím sa ráno skôr vstávať, keď vychádza slnko, aby som nemusel ani páliť elektrinu."

Nemám preto obavy, že by sa v hnutí plnom odborného potenciálu nenašiel aspoň jeden s kvalifikáciou a skúsenosťami s LGBTI plus a možno aj mínus. Ba čo viac, možno sa nájde aj zopár takých, ktorí pôjdu príkladom a ukážu, že sa to dá aj inak. Krajšie a bezpečnejšie. Ako sa hovorí "od prirodzeňá". Možno vytvoria metodiku a návody, ako zachytiť náznaky týchto nešvárov už v prvopočiatku a ako s tým pracovať, aby to čo najrýchlejšie prešlo.

Veď, ako sa im to pekne podarilo aj s inými pandémiami.

Netlačme na nich.

Musia sa poradiť, vybrať tých najlepších a tí nám už ukážu cestu, ako na to.

Či to budú vzdelávania zamerané na rôzne cieľové skupiny, publikácie typu Ako sa nestať gejom alebo Plus a plus nie je mínus, alebo finančné dotácie na tvorbu novej preheteroslovenskej kinematografie, sa zatiaľ ešte nevie.

Isté je len jedno - OĽaNO sa odmlčalo, a preto čakajme veľké veci.

Ale už naozaj.

Zdroj:

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/sprchovanie-studenej-vode-hrubsie-svetre-poslanci-rovinu-ako-budu-setrit-energiami