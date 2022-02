(Skoro) samé dobré správy

Premiér Heger a minister Lengvarský po dvoch rokoch slávnostne oznámili koniec pandémie. Bez zaváhania a strachu sa postavili pred kamery a omikrónovi do očí povedali všetko, čo si o ňom myslia. Nebolo to nič pekného a po toľkých rokoch spolupráce ho to muselo i trochu zamrzieť, no naša statočná vláda sa takto rozhodla a on to musí od 28. 2., resp. od 28. 3. tohto roku rešpektovať. A nemôže povedať ani mäkké f. Dali mu dostatok času na vybavenie si potrebných náležitosti. Ale potom už... hajde.

Minister Matovič s ministrom Sulíkom sa i napriek osobnej nevraživosti dohodli, že sa ako dvojica zapíšu do dejín filantropov na Slovensku a do konca svojho volebného obdobia budú Slovákov chrániť pred vysokými cenami elektrickej energie. Najskôr na smrť vystrašili dodávateľov elektriny, pritlačili ich k múru a potom podpísali veľmi výhodnú zmluvu, v ktorej sa bezmocný dodávateľ zaručil, že dva roky nezvýši ceny. Slováci sa už teda nemusia báť, že v r. 2022 a 2023 umrznú (teda aspoň tí, čo kúria elektrinou), prípadne, že si budú musieť chodiť večer čítať do záhrady k solárnej lampe. Ale aby bolo jasno. Títo dvaja ľudomilci nemienia výhody rozdávať len tak a všetkým. Určite nie oligarchom. Ako povedal minister Matovič: „Keď bude spoločenská dohoda na tom, že ľudia, ktorí si elektrinou vyhrievajú luxus, nemajú mať nárok na tú elektrinu, tak ich od toho odrežeme.“ Kto s kým bude uzatvárať spoločenskú dohodu, ani kto a podľa čoho bude určovať, kto si čo vyhrieva, zatiaľ nie je známe, ale v definícii oligarchov má Matovič celkom jasno. Oligarchovia sú tí, ktorí majú bazén. Ak teda máte bazén a nedajbože si ho navyše i vyhrievate, ste zbohatlíkom nenažratým a na nejaké výhody od energetikov a od štátu môžete celkom pokojne zabudnúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z poslanca Pročka sa stal po novom vyslanec OĽaNO pre otázky včiel. A nečudujme sa, že ho v strane na túto problematiku považujú za najlepšieho. V relácii TA3 sa sám priznal, že zje ročne 30 pohárov medu (so záujmom som si ho po tejto informácii dobre prezrela, či mu už náhodou neraší sosák či tykadlo), čo mu už samé o sebe povoľuje členstvo nielen v odborných včelárskych kruhoch, ale dovolím si povedať, že i v čeľadi včelovitých. Do politiky vraj išiel preto, aby zlepšil život ľuďom, zvieratám a včelám, a tak bojuje i za práva hmyzu na lepší život. Ako sám Pročko povedal, OĽaNO sa vo svojom programe zaviazalo, „že zavedú dotácie na plochy medonosných lúk prispôsobených na dlhodobé pasenie včelstiev, vyhlásia včelu medonosnú za chránený živočíšny druh, zavedú podporu pre včelstva aj v rokoch s nedostatočnou znáškou medu a zavedú pravdivú ročnú celoslovenskú evidenciu prezimovaných včelstiev“. Na otázku moderátora, čo už z toho urobili, povedal, že začali pripravovať zákon, z ktorého síce ešte nie je napísaná ani čiarka, ale už oslovili ľudí a tí majú za úlohu osloviť ďalších ľudí. A to je veľmi pekná bilancia po dvoch rokoch vládnutia. Ak slovenské včielky ešte pár rokov vydržia, možno sa už ich piata, šiesta generácia dočká podpory a dlhodobého pasenia. (Pozn. autorky. Týmto by som sa chcela prihovoriť pánovi poslancovi, že ak by nebolo dosť včiel, prípadne, ak by sa včely odmietli dlhodobo pásť a nejaké tie medonosné lúky by zostali ležať ladom, či by sa mohlo myslieť i na ľudí. Možno by to bola celkom dobrá alternatíva dlhodobého pasenia stravovania Slovákov, ktorých zrazili na kolená rastúce ceny potravín. Samozrejme, bolo by to riešenie len dočasné. Len dovtedy, kým odborníci z OĽaNO nedoriešia kvalitnú a bohatú výživu včiel a nezačnú sa zaoberať cenovo dostupnou potravou pre ľudí.)

Boris Kollár bude po dvanásty raz otcom. Viem, že je to radostná správa, ale mňa osobne to trochu zamrzelo. Práve dnes som si totiž našla v schránke obálku s fotkou Borisa Kollára s odkazom, že na mňa myslí. Falošník falošný. A priznám sa na rovinu, sklamanie v mojom srdci neutíšil ani priložený certifikovaný respirátor čínskej výroby.

Zdroje:

https://ekonomika.pravda.sk/energetika/clanok/617282-domacnosti-vykurujuce-bazeny-by-nemali-mat-narok-na-zastropovanu-cenu-elektriny-podla-matovica-ide-totiz-o-oligarchov/

https://www.ta3.com/relacia/23295/mikulec-celi-vysloveniu-nedovery-preziju-vcely-zmenu-zakona