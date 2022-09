Snáď už mu to konečne vyjde

Obľúbil si ho Igor Matovič.

Na jednej strane je to veľká výhoda, lebo sa kariérne posúva do výšin a na miestá, kde Igor Matovič postupne zlyháva, no na strane druhej to nie je med lízať. Na mieste sa totiž udrží len dovtedy, kým mu Igor nevytýči iný smer. Je to v podstate taký malý, celkom slušne platený kaskadér, ktorý hrá filmovú rolu za hviezdu prvej veľkosti (ako to kedysi pomenovala pani Katka Kolníková). Pohybuje sa na vytýčenej scéne, hovorí jej text a keď je potreba, aby hviezda vynikla, zalezie do zákulisia.

I teraz pán Heger dostal novú príležitosť.

Vo voľných chvíľach sa popri premiérovaniu ujme i práce ministra školstva.

Ako sa vo chvíľke úprimnosti vyznal, školstvo je jeho srdcovka, je to priorita vlády a navyše on sám patrí vo vláde k tým, ktorí zatiaľ ešte neboli usvedčení z plagiátorstva, takže nevidí dôvod, prečo by to neskúsil.

Možno sa na prvý pohľad zdá, že je to len z núdze cnosť, ale nemusí to tak byť. Fantázia a diabolské plány ministra financií nemajú hraníc, a tak je celkom možné, že to, čo vyzerá ako náhoda, je celkom slušne premyslená ďalšia scéna jeho inscenácie.

A čo je teda možné predpokladať?

Všeličo.

Možno i to, že po odchode SaS, už by vo vláde nik neprotestoval proti nemu ako premiérovi. No a pán Heger by sa mal snáď aspoň trochu v predstihu začať orientovať na ministerstve školstva, nie?