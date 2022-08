Sprostejší vyhráva alebo Keď už ani tá Anča nie je drahá ako Volvo

Omámení vínom sedia pri hernom poli a ťahajú živými figúrkami tak, aby od svojich spolu sediacich kolegov získali čo najviac bodov za čo najsprostejší ťah. Najviac hodnotené ťahy sú tie, nad ktorými sa bohovia najviac nasmejú a tie, ktoré by pri zdravom rozume a za triezva žiadny boh ani iný svätý nikdy nespravil.

Sledujúc dianie vo svete je pekne vidieť, že ich hra už dosť dlho baví, no zdá sa, že všetci sa vždy najviac tešia, až sa budú môcť vyblázniť s figúrkami slovenskými. Či je to tým, že Slovensko je malé teritórium a každá sprostosť tu o to viac vynikne, alebo tým, že naše figúrky sú z iného, ohybnejšieho materiálu a dobre sa s nimi manipuluje, alebo si Slovensko bohovia vylosovali v losovacom bubne... nevieme. Isté je, že za sprosté ťahy na Slovensku pribúda jednotlivým bohom toľko bodov, že sa im sem oplatí vracať. Zatiaľ najviac ich získala Aténa - bohyňa múdrosti, umení, vnútornej krásy, vzdelania a stratégie. Tá vsadila na spätný chod figúrok a čo ťah, to perla. Práve tú o radu poprosila bohyňa zeme a roľníctva Demeter, ktorá sa dlho nevedela rozhodnúť, akú sprostosť by vymyslela, aby s ňou ostatných kolegov ohúrila. Keď jej múdra Aténa pošepkala do ucha svoju radu, obidve sa smiechom zvalili z epeda. Výsledkom ťahu bola predaná najúrodnejšia orná pôda v Košickej kotline, ktorú onedlho nahradí nová, moderná automobilka. Jej dcéra Persefóna (bohyňa flóry a poľnohospodárstva) jej tento sprostý ťah síce chvíľu vyhovárala s vysvetlením, že voda a orná pôda sú dnes vo svete vyvažované zlatom a navyše je tam umiestnená aj vzácna skúšobná stanica v Haniske, kde si Slováci testujú vhodnosť poľnohospodárskych plodín, no na pokyn svojho manžela Háda (boh podsvetia) s prehováraním prestala. Hádes totiž videl pekný potenciál v ťahu svojej svokry a rozhodol sa, že túto sprostosť prebije ešte väčšou sprostosťou: práve teraz drží v ruke figúrku ministra Vlčana a dáva mu na výber, či skúšobnú stanicu presunúť do kameňolomu v Čachticiach alebo (pre väčšiu srandu) - na Gerlach.

Nuž, na Olympe je veselo.

A ešte len bude.

Výhercom hry Sprostejší vyhráva by chcel byť každý, takže uvidíme, čo si obyvatelia Olympu na nás vymyslia. Potenciál tam je. Záleží len na fantázii a stavu opitosti jednotlivých hráčov.

Ak by som si mohla zatipovať... veľké šance dávam Hestii, bohyni a ochrankyni domáceho/rodinného krbu, obcí i štátov. Tá je fakt dobrá. Aj keď... podľa diania u nás mám podozrenie, že pri hre trochu švindľuje a ťahá viackrát, ako dovoľujú pravidlá. Nie je totiž možné, aby toľko sprostostí v jednom kole mala na svedomí len jedna figorka.

