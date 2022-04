Stačilo málo

Ešteže, predseda SNS rád spomína a z času načas niektorý z klenotov svojich myšlienkových pochodov vyloví a pripomenie nám, čo všetko sme mohli mať a o čo všetko sme našim nerozvážnym rozhodnutím pri volebných urnách prišli.

Jednou z takýchto výnimočností je i myšlienka, ku ktorej sa priznal v jednom z jeho posledných rozhovorov a ku ktorej ho priviedol Viktor Orbán. Ovplyvnený technikami a úspechmi tohto maďarského velikána vyzval svojich bývalých kolegov a požiadal ich, aby sa spoločne "Fico s Pelegrinim a SNS zamysleli, či nevedia urobiť slovenský Fidesz".

Nuž, je treba povedať, že síce sa hovorí, že nikdy nehovor nikdy, ale toto sme tu fakt ešte nemali. Nie každý deň sa stáva, že ľavicového slovenského národniara ohúri pravičiar z Maďarska a je mu takým vzorom, že jeho činy dáva za vzor aj dvom najľavicovejším predstaviteľom našej krajiny (teda... aspoň sa za takých vydávajú) a že toto hodnotné spojenie nenazval pekne írečito, po slovensky, ale použil maďarský ekvivalent.

Osobne si myslím, že je to naozaj pekný nápad, ale... ak je z dielne pána Danka, niečo mu chýba.Taká malá čerešnička na torte. Predseda Danko by nemal zostať stáť na pol ceste, mal by túto pokrokovú myšlienku rozvinúť, dotiahnuť do úspešného konca a nahovoriť dvoch svojich ľavicových kolegov k pravicovej orientácii. Až potom by bol hodný nielen svojho titulu, hodnosti ale i povesti.

A Viktor Orbán?

Bol by asi prvým predstaviteľom Uhorska aj Maďarska v dejinách, ktorý by mal na Slovensku seberovných kamarátov. A ktovie... možno by sa v rámci cezhraničnej spolupráce obidva fidésy postupne spojili, potom zlúčili a to už je len malý krôčik ku vzniku niečoho nového a väčšieho.

Pán Danko v uvedenom rozhovore povedal i vetu: "Ja viem, kde je mentálna úroveň Hegera a čoho je schopný."

Nuž, ja zasa tuším, kde je mentálna úroveň predsedu Danka a čoho je schopný on.

Pozn. autorky:

Tým z vás, ktorí ste o predsedovej myšlienke založiť slovenský Fidesz vedeli už skôr a nepokladáte to za novinku, sa ospravedlňujem. Ja som naozaj mala tú česť až teraz.

Zdroj:

https://soundcloud.com/user-739395611/politika-tu-a-teraz-andrej-danko-2?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing