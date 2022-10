Štrnáste dôchodky: radosť penzistov nemá konca-kraja

Nuž, je vidieť, že nášmu štátu sa konečne darí.

Ale neunáhlili sa naši kompetentní?

Ešte si naši seniori nestačili poriadne užiť toho trinásteho a už dostanú štrnásty.

Mal by navrhovateľom niekto naznačiť, že by mali trochu pribrzdiť. Ak to totiž takto pôjde ďalej, naša rozšafná vláda sa neudrží a možno ešte v decembri odklepne penzistom pätnásty dôchodok vo výške 70% štrnásteho dôchodku, a povedzme si pravdu: čo je veľa, to je príliš.

Čo nepoznajú dôchodcov?

Trochu sa im povolí uzda a kúpia si vianočný stromček. Ba, čo viac, tí čo už nebudú naozaj vedieť, čo s 50 eurami navyše, si ho aj zažnú. Takéto plytvanie na konci roka! Chvalabohu, že dnes v televízii vopred oznámili, že nebude kaprov, lebo ich požrali vtáky. Taký penzista so štrnástym dôchodkom nehľadí. Ide a kupuje! A trebárs aj kapra.

Vláda by sa mala naozaj krotiť.

Navyše, z kuloárov už dnes unikajú informácie, že pre trináste a štrnáste dôchodky nebude na energošeky a na ministerstve financií vraj už od niekoho vysoko postaveného zaznel nápad, či by sa energošeky nedali vymeniť za elektrošoky.

Nuž, nakoniec to dopadne tak, že naši seniori z celej tejto krízy vyjdú najlepšie: s trinástym dôchodkom, so štrnástym dôchodkom a ešte aj s elektrošokmi.