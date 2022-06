Veta, ktorá unikla zraku väčšiny médií.

Osobne si myslím, že bude raz pamätná, lebo po rôznych dobrých nápadoch nášho ministra financií je vysoko pravdepodobné, že práve táto veta v ňom zažne najskôr iskierku, potom iskru a nakoniec zbĺkne myšlienka usporiadať unikátnu súťaž O najschopnejšieho ministra tejto vlády. Čo bude hlavnou cenou sa dozvieme na niektorej z tlačoviek neskôr, no pravidlá sú známe už dnes: mínusové body sa budú pripisovať tým ministrom, ktorí budú pýtať peniaze, budú sa vyhovárať, či sa sťažovať na ministerstvo financií. A pretože ministerstvo financií=Igor Matovič, platí to i v obmene, že čierne body pôjdu ministrom, ktorí sa budú sťažovať na ministra Matoviča.

Nuž, podľa tohto lakmusového papierika sa zdá, že súťaž až tak napínavá nebude.

Richard Sulík z nej vypadol v podstate už na štarte. V talóne si po demisii premiéra Matoviča neniesol žiadny dobrý plusový bod, takže v tejto chvíli je na peknom poslednom mieste s počtom bodov 0 a s výhľadom, že pôjde ešte nižšie.

O nič lepšie na tom nie je ani minister Lengvarský, ktorý síce tak hlasno ako Sulík neoponuje, lebo je viac introvertný, ale už jeho pohľady či mlčanie je možné chápať ako zákerný útok na ministerstvo financií, čo sa v hodnotení musí odraziť tiež.

V nemilosti ministra financií je po novom i minister dopravy Doležal. Ten sa zastal Národného dopravcu SR a požaduje od ministerstva financií o 24 miliónov navyše, lebo sa budú musieť obmedziť spoje. Igor Matovič celú situáciu považuje za bezpredmetnú a odkazuje Doležalovi cez médiá, že je to "jeho maslo" a že je neschopný. Celkom ho však ešte asi nezatratil, lebo mu odkázal, že aj takýto neschopný má prísť na ministerstvo financií, priznať Igorovi zoči-voči, že vždy bol, je a bude neschopný a že z dôvodu svojej neschopnosti nevie šetriť a zohnať 24 miliónov nikde inde, ako na ministerstve financií.

Ani minister Gröhling nemôže rátať s nejakým dobrým umiestnením. Narozdiel od iných ministrov, on svoje mínusové body získal za to, že peniaze nepýtal, aj keď ho minister Matovič nabádal, aby pýtal. A to, že sa neustále vyhovára na ministerstvo financií je len ďalší dôkaz neschopnosti ďalšieho neschopného ministra.

A čo iní ministri?

Nuž, žiadna sláva.

A do konca volebného obdobia sú ešte dva roky, teda more času na prejavenie neschopnosti.

Možno ministerka Milanová...

No, ale nešpekulujme.

Isté je len to, že zatiaľ sa na ministerstvo financií najmenej sťažoval minister financií. Či si nasadený trend a svoje bodové skóre počas nasledujúcich 2 rokov udrží, je síce zatiaľ vo hviezdach, no má pred ostatnými celkom slušný náskok a je vysoko pravdepodobné, že by sa Igor Matovič mohol stať najschopnejším ministrom tejto vlády.

Tak mu zaželajme pevné nervy a držme mu palce.

A všetkým neschopnejším a celkom neschopným ministrom tiež.

Zdroj:

https://www.noviny.sk/slovensko/686105-ministerstvo-financii-sa-spori-s-ministerstvom-dopravy-hrozi-redukcia-vlakovych-spojov-a-prepustanie