Tajomstvá kasičiek primátorov

Priznám sa, až doteraz som žila s pocitom a v domnení, že v mestskej alebo obecnej kase sa nachádzajú dosť okresané finančné zdroje na chod, poriadok, bezpečnosť, osvetlenie, infraštruktúru a služby, teda na život rodín a jednotlivcov v meste alebo obci, a starostovia a primátori sa počas svojich funkčných období učia čarovať, aby s pomocou bielej a niekedy i čiernej mágie udržali svoje mesto či obec pri živote.

A ono to tak asi nebude...

Igor Matovič sa ako prvý prosociálny minister financií v dejinách našej mladej krajiny chce silou mocou zapísať do dejín a rozhodol sa v rámci svojho prosociálneho nastavenia dopriať najmä rodinám s deťmi. Vymyslel si, že finančne prispeje každej rodine k zlepšeniu životnej úrovne a ako si to sám navrhol, tak si to i sám schválil a postavil kolegov vo vláde pred hotovú vec. Dokonca, aby išiel dobrým príkladom ostatným ministrom, ktorí (podľa jeho očitého svedectva) len pýtajú a málokedy uvedú zdroj príjmu na pokrytie ich výmyslov (a väčšinou nezmyslov), zároveň navrhol, odkiaľ na to zoberie peniaze.

Zo samospráv.

Ako povedal: "Chceme zastaviť to, že peniaze, ktoré mali skončiť v rodinách, skončili v rozpočtoch miest a obci."

A to, sami uznajte, je doslova hnus.

Takto sprosto sa obohacovať na úkor chudobných nešťastníkov.

Igor Matovič nie je sprostý, ako minister financií vie veľmi dobre, že samosprávy sú bohaté, veď koľko tam ide každý mesiac peňazí, a tak ho zaujímalo, prečo sa tak predstavitelia miest a obcí bránia dopriať svojim občanom zo svojich čoraz slušnejších rozpočtov.

No a zdá sa, že vďaka svojim investigatívnym schopnostiam a špionážnemu talentu, na to prišiel.

Starostovia a primátori nevedia hospodáriť. Najskôr zhŕňajú do kasičiek, kde sa im to zbytočne hromadí a potom si z roztopaše kupujú sprostosti. Navyše... plné kasičky sa môžu stať kedykoľvek semenišťom korupcie, a to on, ako minister financií a hlavný protikorupčný náčelník nesmie podporovať. Podľa jeho zistení starostov vôbec nezaujíma, že sa každá rodina viac poteší zo stoeurovky, keď ju má doma v kešeni, ako keď ju nevidí, lebo starosta ju pred občanom ukryl na mestskom/obecnom úrade.

A minister sa vo svojich u/záveroch neopiera len o nejaké dohady či pohádky dědy Jahody.

Vychádza z informácií z internetu a pretože vie, že väčšina zdrojov zameraných na hoaxy už bola odstránená a internetom sa začína šíriť už len pravda, nemá prečo správam z internetu neveriť. Z overených informácií na sociálnych sieťach začína šípiť, kde končia peniaze určené rodinám z obcí a miest a rozhodol sa to nevedomým obyvateľom sprostredkovať. Nepovie nám samozrejme všetko hneď a naraz, bude nám to z dôvodu zachovania nášho duševného zdravia asi dávkovať. Osobne si myslím, že väčšinu svojich zistení nám bude prezentovať až na jeseň pred komunálnymi voľbami, keď bude väčšina z nás opäť v karanténe či stáť v radoch na testovanie a bude mať čas o tom rozmýšľať a potom to dotyčným primátorom zúročí pri volebných urnách.

Niektoré prípady však nepočkajú...

Prvý objav, ktorý minister nebojácne zverejnil, sa týka priamo Bratislavy, teda miesta, kde má primátor Vallo kasičku najobjemnejšiu.

A teraz sa podržte, primátor Vallo investoval do kondómov a lubrikantov.

Tak na toto idú naše dane, vážení.

Je celkom na mieste, že to minister Matovič Vallovi vytkol.

Keby si kúpil jeden, dva a trebárs aj celú škatuľu... ale nakúpiť ich za 40 tisíc eur? Primátor Vallo síce tvrdí, že sa tento nákup uskutočnil už pred 2 rokmi, že to nebolo za desaťtisíce a že veci boli určené ako súčasť preventívnych programov pre ľudí na ulici, ale... my vieme svoje... nech mi nikto nehovorí, že všetky kondómy išli len bezdomovcom. Že sa ich pár neušlo aj vedeniu mesta...

Nuž, primátor Vallo i jeho biznis boli odhalení a je len otázkou času a ďalšieho vyšetrovania, čo všetko sa o nakúpených prezervatívoch dozvieme, ku komu sa všetko dostali a na akú ďalšiu trestnú činnosť boli použité.

Podľa mňa je vysoko pravdepodobné, že sa minister financií po tomto počiatočnom úspechu vo svojom pátraní nezastaví a pôjde po ďalších korupčných škandáloch našich starostov a primátorov, ktorým ide v podstate len o jedno (alebo dve?): o podrážanie nôh ministrovi financií a plné kasičky.

