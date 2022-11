"Tak som ho zapojil, aby to mohlo fungovať,"

"Otvoril som skrinku, kde boli nejaké veci, proste podvedome som videl odpojený kábel. Ja som nevidel, že on je zastrčený. Vravím si, ježiš, odpojený kábel... A potom som si hovoril, asi to treba zapojiť. Tak som to zapojil, aby to mohlo fungovať. Vôbec som si neuvedomil, že som tam mohol vytvoriť niečo také a že sa stane to, čo sa stalo. To mi teda vo sne nenapadlo.“

A my buďme nesmierne vďační, že človek s takto silným podvedomím nepracuje napr. v jadrovej elektrárni. Jeden takýto povel z temného vnútra Róberta a obyvateľstvo v širšom okolí Jaslovských Bohuníc by už nemuselo rozmýšľať nad vysokými účtami za energie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A len tak pre poriadok...

Aj keď poslanec Halák prisahal, že už sa nikdy ničoho nedotkne, je treba dať na neho pozor i v budúcnosti. Ak už tam má totiž prednastavené, že po otvorení musí byť všetko pospájané, prípadne zastrčené, môže sa to kedykoľvek zopakovať.

Nuž, podvedomie je niekedy sviňa.

Zdroj:

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/halakovej-verzii-kabli-nesedia-fakty-it-expert-tom-ma-jasno-nieco-tu-poriadne-smrdi?itm_brand=plus1&itm_template=hp&itm_modul=plus1_topbox&itm_position=4