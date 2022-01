Tak už i minister najlepšej vlády si našiel svoj kanál

Ak už k tomu dôjde, väčšinou sú to umelci a známe osobnosti, ktorým sa už zunovala sláva a obdiv fanúšikov, alebo indivídua, ktorým je zaťažko pozrieť sa do očí iným ľuďom či odpovedať na otázky, ktoré sa dotýkajú zaťaženého svedomia. Podľa výšky platu, prestíže a postavenia si potom vyberú kanál, ktorý si môžu dovoliť a pohodlne sa vyhýbajú neželaným kontaktom. Niekto to rieši bočnými vchodmi a východmi a autami s čiernymi sklami, niekto podzemím a tajnými chodbami a niekto si nechá pristaviť na strechu helikoptéru.

I minister zdravotníctva Lengvarský sa na ceste z dovolenky rozhodol ísť domov kanálom.

Prečo?

Ťažko povedať.

Či už ho nebavia svetlá reflektorov, alebo mal avízo, že na neho čakajú zástupy vášnivých fanyniek, ktoré mu už nie raz rozorvali oblek na jeho mužnom tele, alebo má niečím zaťažené svedomie... nevieme. Isté je, že sa na letisku pred novinárov nepostavil a nechal sa odviezť ochrankou priamo z pristávacej plochy.

Nuž, Michael Jackson, ktorý si takéto špásy platil zo svojho, to síce nie je, ale dovoliť si to asi môže. Patrí predsa k Obyčajným a my, ktorí to platíme, takéto jemné odchýlky celkom slušne tolerujeme.

A tak mu to doprajme a buďme radi, že si neobjednal vrtuľník.