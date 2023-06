Temperament vlády odborníkov

Z jeho vystúpení je zrejmé, že práve podľa tohto bude ladiť i atmosféru vo vláde a tá, zdá sa, s tým nebude mať žiadny väčší problém. Takmer všetci členovia vlády sú podobného razenia, takže akceptovať ním nastavené podmienky im bude nielen prirodzené, ale dokonca príjemné.

Na čo sa teda môžeme po rokoch stresov v novej vláde tešiť?

I napriek tomu, že jej nebola daná zo strany parlamentu dôvera, tak na pokojné časy.

Žiadne veľké vzrúšo, žiadne neštandardné výkyvy emócií, žiadne vyvolávanie a prezentácie konfliktov či osobných útokov. Práve naopak. Na verejnosť sa budú z vlády dostávať len relevantné informácie, ktoré by mali Slováci počuť.

Pán premiér je odborník na ekonomiku, poctivý pedant a veľký kritik. Seba i druhých. Potrpí si na presnosť, dôkladný prístup a spoľahlivosť, čo bude vyžadovať i od svojich zverencov. Vzhľadom k tomu, že je odborníkom v oblasti, ktorej sa venuje, a vie, aký je pravý obsah slova odborník, bude sa obklopovať najmä takýmito. Neskutočne ho totiž iritujú a až vytáčajú tí, ktorí sa na odborníkov hrajú. Priznám sa, ani trochu som mu nezávidela dvojdňovú exkurziu v parlamente, kde si poctivo odsedel, odpozeral a vypočul vystúpenia parlamentného zboru našich zástupcov a odborníkov v jednom. I napriek tomu, že je to suchár a mali by sme si zvyknúť, že sa bude vyjadrovať len veľmi sporadicky, k veci a kultivovane, práve k tomuto zážitku sa vyjadril trochu drsnejšie (no celkom presne a jasne): pracovná morálka otrasná a správanie niektorých zúčastnených bolo možné prirovnať k žumpe.

Takže, milí Slováci...

Oddýchnime si a vychutnajme si chvíle pokoja, stability a nudy vo vláde.

Ak sa tak pozerám na zmes kandidátov prípadnej novej vlády, nebudú trvať večne.