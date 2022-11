Tu kabel, tu kabel III. alebo Ako prekabátiť hackerov

Poľský senát v stredu prijal uznesenie, ktorým uznal súčasný ruský režim za režim teroristický a hneď na druhý deň ich hackeri masívnym útokom odstavili. Špekuluje sa, že za trest.

Čo všetko si plánoval schváliť náš parlament vo štvrtok, sa presne nevie, no hackeri už pravdepodobne nechceli nič nechať na náhode a pokúsili sa zasiahnuť skôr, ako poslanci za čokoľvek dôležité zahlasujú. Plán im však nevyšiel.

Na vine vraj boli pomotané káble, ktoré niekto pomotal na Výbore pre kultúru a médiá.

A tu vyvstáva otázka: KTO?

IT expert Lupták tento čin síce označil za akt nejakého diletanta/nedouka a v tomto prípade sa všetky oči upreli len na jediného člena výboru, ktorý sa k IT analfabetizmu oficiálne hlási (S. Mizík), ale minister Matovič má inú teóriu. Vraj išlo o zlomyseľnosť. No a aj keď minister financií ani len slovkom nenaznačil, kto by mohol mať tendenciu a záujem zlomyseľne odstaviť jeho nápad uhrádzať bločky z reštaurácií, my, poctiví sledovači vzťahov a ťahov v slovenskej politike, sme si to veľmi rýchlo domysleli.

Osobne si myslím, že prípad pomotané káble sa nebude nijak zvlášť a dlho prešetrovať. Čo bolo, to bolo a rozdúchavať vášne v tomto pokojnom období, kedy si to (podľa jeho vlastných slov) Igor Matovič užíva, lebo všetko ide tak, ako má, bez toho, aby niekto neopodstatnene rýpal do jeho návrhov, by nemalo zmysel.

Navyše...

... verejnosti stačí:

Jediný, kto je z tejto situácie ešte trochu prekvapený, je snáď len chudák hacker, ktorému bude ešte dlho trvať, kým príde na to, čo sa vlastne stalo.

