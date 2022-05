Tu kabel, tu kabel strieda ranč tam, hentam

Posledná tlačovka Smeru sa odohrala pred ministerstvom hospodárstva a zúčastnil sa jej i sám minister Sulík. Predseda Smeru jeho prítomnosť vysvetlil tým, že "Sulíkovi lepí, lebo sa opíjal celý víkend s Geissenovcami" a keď sa dozvedel, že Smer sa na neho chystá, zľakol sa a "doletel ako šarkan, lebo si uvedomil, že aha, tak toto je asi problém, keď sa postavili predstavitelia opozície pred budovu, v ktorej on sídli".

A poviem vám pravdu, bolo to naozaj kruté a drastické.

Pán Fico sa tak rozvášnil, že si nedával servítky pred ústa a na ministrovi hospodárstva nenechal nitku suchú. Poprezrádzal na neho, čo všetko minister má i čo si užíva za štátne peniaze. Porovnal tohto výstredného milionára s chudákom Kaliňákom, ktorý "dnes sedí vo výkone väzby tak, že keď takto natiahne ruky (a pán Fico rozpažil, čo sa mu dalo), tak cíti ľavou rukou jednu stranu steny a druhou rukou druhú stranu steny. A že mu púšťajú teplú vodu raz do týždňa".

Nuž, jedno oko nezostalo suché a predseda Sulík sa v úzadí hanbil za svoj "ranč tam, hentam" a možno i za celý svoj rozmarný a nezriadený život.

Mal to pekné pán Fico, ba čo viac, jeho takmer súvislá reč mala ešte jednu pridanú hodnotu. Ak by predseda Smeru svoj monológ trochu viac nasekal, mohol by sa už priamo na mieste pochváliť so svojim prvým hudobným počinom, dovolím si neskromne povedať, možno i repom. Priznám sa, som trochu hudobne príčetná a už na prvé počutie vo mne jeho jednotlivé repliky vyvolávali potrebu nejakého hudobného podmazu.

Niečo ako...

Ranč tam, hentam, nám už je to všetko jedno,

ranč tam, hentam, nám už je to fuk.

Ak by sa tak stalo a našiel by sa nejaký šikovný hudobník s víziou nového letného hitu, ktorý by znel z úst podgurážených štamgastov slovenskými letnými terasami, odporúčam, aby sa autor nebál, aby sa neobmedzil len na predsedove pekné slovné spojenie "ranč tam, hentam", ale aby zobral väčšie celky z tlačovky.

Pekný motív je už spomínaná takmer ucelená veta: "ranč tam, hentam, dcérka, Dubaj, krížom, krážom".

A ja sa budem tešiť, že plodné myšlienky našich popredných politických predstaviteľov nezostanú zabudnuté trčať len niekde v éteri, ale budú uchované pre našich potomkov i v notovej podobe. Keď už si za každé ich slovo platíme, tak nech to má nejaký efekt.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=jIVI-ufqkKw

Pre pripomenutie:

https://www.youtube.com/watch?v=rnwsX7cEkbg