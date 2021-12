Už troubějí na horách jeleni alebo Nie je osmerák ako oSMERák

Ale čo chce hlasným trúbením povedať Robert Fico?

Chce si vyznačiť územie? Chce dokázať svojim konkurentom, kto je pánom lesa?

Žiadne samice, žiadne volanie divočiny, predseda Smeru organizuje smútočný sprievod.

Bude uzavretý v aute trúbiť a bude sa lúčiť s demokraciou, ktorú tu dlhé roky poctivo budoval. Prečo si vybral práve trúbenie, sa nevie, ale jeleňmi sa predseda inšpiroval i v ďalších organizačných prvkoch. Napr. v lese môžeme tento jav najčastejšie počuť pri svitaní alebo pri súmraku, kedy sú jelene najaktívnejšie. Predseda si vybral súmrak, z čoho sa dá usúdiť, že predseda je najaktívnejší s príchodom luny.

Na čo sa môže Bratislava pripraviť, sa ešte nevie.

Predseda Smeru síce už dlhšie vyzýva a vábi svojich priaznivcov do sprievodu, ale počet prihlásených trúbiacich známy nie je. Nevie sa ani to, či sa sprievodu zúčastnia len samce z Bratislavy, alebo to bude stretnutie celoslovenské. A dokonca ani to, či pôjde hlavný oSMERák v čele a črieda za ním, alebo sa bude trúbiť lárom-fárom bez ohľadu na vek a postavenie v skupine.

Osobne si myslím, že to bude veľká paráda.

Účastníci už týždne celkom iste zháňajú potvrdenia od zamestnávateľov, že sa práve v tomto čase vracajú z roboty a tiež čo najhlasnejšie trúby, aby dokázali, kto viac za demokraciou smúti. Vôbec by som sa nečudovala, keby sa z mercedesov a iných ľudových vozítok v kolóne ozývalo trúbenie kamiónov či zaoceánskych parníkov.

Nuž, Bratislava bude mať zážitok.

A my len dúfajme, že si slovenské jelene recipročne nezoberú príklad z kamarátov oSMERákov. Toľkú rozkoš by samice z lesa nemuseli prežiť.