V Česku sa zbláznili. Chcú, aby sme plnili medzinárodné dohody

Český premiér Fiala včera v nočných hodinách oznámil, že od štvrtka sa na štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom vracajú kontroly. V Juhomoravskom a v Zlínskom kraji sa totiž mnohonásobne zvýšil počet nelegálnych migrantov smerujúcich zo Slovenska. Ako český minister vnútra povedal: „Niekoľkokrát som rokoval so slovenským ministrom vnútra a žiadal som slovenskú stranu, aby plnila to, čo vyplýva z medzinárodných zmlúv, to znamená readmisnú dohodu s Českou republikou. Celkom úprimne hovorím, že sme tu tými diplomatickými krokmi nedosiahli také úspechy, ako sme čakali.“

V preklade a skrátene to znamená, že česká vláda jemne naznačila tej našej, že nám ich budú vracať, no zdá sa, že narazili.

A nečudujme sa.

Veď, čo my tu s nimi.

Po prvé, nemáme teraz čas na takéto sprostosti (Česi asi nevedia, že u nás máme krízy všetkého druhu) a po druhé, my sa riadime heslom, že svoje si nedáme a cudzie nechceme. Keď už raz prešli, nech si ich nechajú. Aké dohody?

A "diplomatické kroky"? To je teraz to posledné, s čím môže u nás pán Rakušan niečoho docieliť.

U nás sa teraz preferujú iné dohody a stratégie. Oveľa účinnejšie.

Intrigy, špekulácie, ohováranie, bitky v krčme...

Diplomacia po slovensky.

Pozn. autorky:

A s tým počtom nelegálnych migrantov to minister Rakušan tiež trochu preháňa. Minulý týždeň som bola na návšteve u mamy, ktorá žije v Zlínskom kraji takmer na česko-slovenských hraniciach a hovorila mi, že týždenne jej prejdú okolo okien maximálne traja až štyria, ktorí očividne do dediny nepatria.Takže, aké tisícky...?