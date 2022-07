Vernosť štátu sa u nás oplatí. Po novom už aj finančne

Rodinný balíček sa ešte ani neohrial v registratúre ústavného súdu a minister financií už chystá balíček ďalší - tentoraz voličský. Ešte nie je presne známe, čo všetko bude obsahovať, ale potrebné legislatívne zmeny už vraj ležia u ministra na stole a čakajú na veľkolepú prezentáciu. Tentokrát sa bude odmeňovať ďalšia znevýhodnená kategória - verní občania štátu.

A ako sa taký verný občan štátu pozná?

Podľa ministra financií veľmi jednoducho.

Verný volí.

No a pretože takto ľudia vlastenectvo a vernosť vlasti väčšinou nechápu, Igor Matovič sa rozhodol pomôcť im s pochopením a dáva do placu 10% zľavu z poplatkov štátu. Vychádza z dobrej skúsenosti z plošných opatrení a spolieha na to, že ak sa Slovákovi sľúbia prachy, chápe aj nepochopiteľné. A to aj ten celkom nechápavý. Minister z Wikipédie dobre vie, že: "motivácia je psychologický proces ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer, že je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb". Takto nezištne a plošne motivovaný občan si nohy doláme, aby sa dostal na miesto určenia, už ráno pred šiestou bude stáť pred kulturákom, vhodí do volebnej urny svoj hlas, potvrdí vernosť vlasti a ďalšie 4 roky bude mať možno až o 3 eurá lacnejší pobyt pre psa na svojej adrese.

Nuž, ale poviem vám, dobre sme obišli.

Vychádzajúc z Matovičovej vety z r. 2020: Sú štáty, kde za neúčasť na voľbách trestajú či odmeňujú, buďme radi, že si pre nás vybral metódu cukru. Mohlo by sa nám totiž stať aj to, že ak by sme neišli voliť, mali by sme v lepšom prípade poplatky štátu o 10% drahšie, v tom horšom prípade by nás možno aj zbili.

A kde na to našou vernosťou obdarený štát zoberie?

Nechcem predbiehať ministrovu prezentáciu a jeho originálne myšlienky, ale mám taký pocit, že by mohli trochu pomôcť samosprávy.

