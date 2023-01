Všade píšu, že nová 76 je prísľubom uspokojenia a harmónie

76ka s víziou pokoja a lepších zajtrajškov nikde.

Či čítam nesprávnu literatúru, alebo to majú v parlamente inak, neviem, ale poviem vám pravdu, už predstava, že jeden leží na boku v podobe sedmičky a druhý si k nemu ľahne chrbtom a ešte opačne, nedáva žiadny predpoklad, že by malo niečo pozitívne vyvrcholiť.

Ja viem, že náš premiér v tejto oblasti asi trochu zaostáva, ale veď má okolo seba poradcov... Mal by mu niekto povedať, že to takto fungovať nemôže, aj kedy sa na hlavu postavil. Partneri by si mali z času načas pozrieť do očí, objať sa, prípadne si niečo pekné povedať, no, takto opačne...?

Ja nechcem maľovať čerta na stenu, ale v tejto polohe môže dôjsť len k jedinému: sedmička a šestka si v januári v očakávaní skvelých zážitkov podajú ruky, odhalia sa a s nechuťou z toho, čo uvideli, si ľahnú k sebe chrbtom. Vo februári sa obidve číslice zaprú nohami, vystrčia zadok a zo všetkej sily zatlačia. No a v marci spadnú obidve číslice z postele. Spotené a zničené po nedokončenom akte zostanú ležať s rozbitou hubou na zemi a budú seba i nás presviedčať, že oni za to nemôžu, že ich zhodil ten druhý. No a zatiaľ, čo si bude nová 76 fúkať bobo a snažiť sa pozviechať sa zo dna, namaľovaný čert zoskočí zo steny na postel a zakutre sa do vychladnutých perín. Akú bude mať čert podobu, zatiaľ len tušíme, ale ak niekto čaká mladého, krásneho a neskazeného princa na bielom koni, tak bude asi sklamaný.

Nuž, ľudia (a politici obzvlášť) by sa mali pri výbere partnerov viac spoliehať na skúsenosť, charakter a dobré vzťahy, ako na čísla. Najmä, ak nemá ísť o sex na jednu noc.