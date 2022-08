Všetko je na dobrej ceste, Danko už je v Maďarsku

Neviem síce, či je to práve ten najvhodnejší kandidát, ale vzhľadom k tomu, že pán Danko je dnes asi jediný, kto má čas na rokovanie s niekym iným, ako je Matovič a Sulík, tak buďme vďační aj za tohto dobrovoľníka.

Či videl nejaký katastrofický film, či mu tak kázala prozreteľnosť, či sa takto dohodol s jeho ťažko identifikovateľnou intuíciou, neviem, no jeho poznanie je nadčasové a posolstvo jasné: s Maďarmi nás spája budúcnosť.

Zo svojej púte natočil krátke videjko a poslal nám facebookový odkaz s vysvetlením, prečo sa vydal práve týmto smerom. Hovorí v ňom, že aj keď to historicky nebolo bohviečo, on sa od Maďarov tajne učil už aj v minulosti a bolo by dobré, keby sme s tým neprestali a maďarskými cestami by sme sa inšpirovali i naďalej. Ako vo svojom príspevku odkazuje: "Chceme so Slovenskou národnou stranou spolupracovať s maďarským parlamentom, aby sme vedeli, aké zákony prijímajú a ako sú efektívne." Spomína veľmi dobré mediálne zákony, ktoré pekne motivujú ľudí k autocenzúre, či zákon: "... že verejní činitelia, musia absolvovať drogové testy".

Nuž, toto je náš Andrej Danko, ako ho poznáme: rovnako hrdý, ako náš "hrdý klobúk". Aj s pérom.

Pozn. autorky:

Ja však stále rozmýšľam nad tým, prečo práve teraz sa pán Danko rozhodol vycestovať za hranice všedných dní... Veď sa neudialo nič tak prevratné, že by práve dnes... Alebo, predsa len?

V tých dňoch sa objavila v maďarských médiách správa, že nejaký maďarský spolok navrhuje vyhlásiť Maďarsko za kráľovstvo.„Iniciujeme, aby naša krajina v budúcnosti už nefungovala ako republika, ale ako kráľovstvo. Nech je Maďarsko kráľovstvom bez kráľa,“ píšu vo svojom vyhlásení.

Nuž, je to síce trochu pritiahnuté za vlasy, ale ak sa pán Danko dozvedel, že v Maďarsku chcú kráľovstvo a nemajú kráľa, ktovie, čo mu preblesklo hlavou...

Zdroj:

