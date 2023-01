Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan)

Bolo tam veľmi pekne.

Všetko tam bolo veľké, čisté a pekne vysvietené.

Pani učiteľka povedala, že doma a v škole sa takto nesmie svietiť. V parlamente si ale na seba musia posvietiť viac, aby si videli na ruky, čo stláčajú.

Sedeli sme na balkóne.

Bolo tam veľmi pekne a všetko sme dobre videli a počuli.

Nejaký veselý ujo nás privítal a všetci poslanci pod nami nám zatlieskali. Potlesk nebol silný, lebo ich tam nebolo veľa. Všimol som si, že ruky majú naozaj dobre osvietené. Či sú osvietení celí sa nedalo z balkóna zistiť.

Potom nastalo rokovanie.

Ak chcel niekto z poslancov niečo múdre, čo by mali počuť všetci, povedať, zapli mu mikrofón a on niečo povedal.

My sme museli byť potichu, lebo nejaký ujo Kyselica povedal do mikrofónu, že sa nemáme baviť a koho to nebaví, nech tu nie je. Sám povedal, že ho to tu nebaví, ale keďže zostal, tak asi ho to trochu bavilo.

Nás to tu bavilo, lebo sme boli v teple, tak sme boli ticho a dozvedeli sme sa veľa dôležitých informácií. Pani učiteľka nám povedala, že si máme dôležité veci zapisovať, lebo budeme písať slohovú prácu.

Ja som si zapísal, že som videl Fica a Matoviča.

Z celého výletu do parlamentu sa mi najviac páčil Matovič. Hovoril nahlas a zrozumiteľne, ako môj tato, keď príde zo šenku. Lenže jemu mama hovorí, aby bol ticho, posiela nás do izby a zatvára okná a Matovičovi k tomu dali 2 mikrofóny. Povedal, že naša krajina mala kedysi veľa peňazí, ale odporní mafiáni z nich dali rodinám s deťmi len 20 centov a zvyšok si nechali pre seba. Kúpili si zlaté tehličky a zlaté prstene, ktoré im tie rodiny s deťmi potom museli bozkávať. Matovič sa odporných mafiánov aj spýtal, či im do prdele hrabe. Potom hovoril o nejakej ich kamarátke krave, ktorá mala rada kabelky a aj o obludách. To sa mne aj spolužiakovi Jankovi najviac páčilo a aj sme sa smiali. Tajne. Aby to pani učiteľka nevidela.

Aj sme si s Jankom mysleli, že bude po zábave, keď ten veselý ujo, ktorý nás na začiatku privítal, prerušil Matoviča, ale dobre to dopadlo. Veselý ujo sa totiž len ospravedlnil Matovičovi, že ho musí za škaredé slova pokarhať a Matovič mohol pokračovať ďalej. Už ho potom nik nerušil.

Výlet sa mi veľmi páčil.

Páčilo sa mi aj to, že na začiatku pani učiteľka povedala, aby sme si všetko zapisovali a zapamätali, no keď sme z parlamentu odchádzali, naše zápisky nám zobrala a povedala, aby sme na túto návštevu čo najrýchlejšie zabudli. Ja som jej svoje zápisky síce odovzdal, ale všetko som si zapamätal. Tajne. Aby to pani učiteľka nevidela.

Pozn.autorky:

Výlet malých školákov z Piešťan v NR mal byť pravdepodobne prezentáciou toho, ako funguje náš najvyšší zastupiteľský orgán. Nuž, priznám sa, nezávidím pani učiteľke. Vysvetliť deťom, čo sa v NR dňa 26. 1. 2023 odohralo, bude náročná úloha. Neviem sama, čo by som z toho, čo som v priamom prenose videla, vybrala ako vzor pre našu budúcu generáciu.