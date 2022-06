Záhada priam dušičková

Nuž, nebolo by na tom nič tak čudného, keby sa členovia koalície nezaoberali zmenou zákona tak, aby voľby mohli byť týždeň pred dušičkami. Rokovali pravdepodobne niekoľko hodín, možno aj dní (veď zákon je zákon, to nie je hop na kravu a je teľa), venovali tomu drahý pracovný čas, povolali isto za mierny poplatok množstvo odborných radcov a asistentov, ktorí sa volebnými dátumami zaoberajú zo všetkých možných pohľadov a uhľov, nakoniec sa po úmorných rokovaniach predsa len dohodli a ...?

A nič.

Predseda parlamentu vyhlásil tento týždeň celkom iný dátum volieb, na akom sa dohodli podľa znenia upravenej legislatívy.

Už pri vyhlasovaní bol z tejto zmeny B. Kollár celý zmätený a nešťastný, no nič si nepomohol, kolegovia ho na koaličnej rade vraj prevalcovali.

Je to smutné, ale s poznaním pomerov v našej koalícii ani na tomto by ešte nebolo nič tak čudného, no zrazu...

Na otázku novinárky po zasadaní vlády odpovedala ministerka Remišová: "Priznám sa, mňa ten dátum prekvapil. Neboli sme na tom dohodnutí." Ďalej podotkla, že si myslí, že sa toto na koaličnej rade ani neprejednávalo.

A to už je zaujímavé...

Kto je neznámym autorom návrhu a schválenia dátumu volieb na 29. 10., keď boli všetci proti a nik ho neschválil.

Klame Kollár alebo Remišová?

Načo sa za drahé peniaze menil zákon, keď sa aj tak išlo podľa starého?

Remišová povedala, že si len myslí, že sa na koalícii nič také neprejednávalo. Mohla chuderka na koaličnej rade od únavy zaspať a prespať aj konsenzus?

Bol B. Kollár pritlačený k múru a vydieraný neznámym elementom posadnutým voľbami počas dušičiek?

Uzavrel B. Kollár tajne konsenzus sám so sebou a zabudol o tom kolegov informovať?

Ono sa pravdepodobne nič až tak vážne nedeje, lebo ministerka Remišová sa pri odpovedi na túto otázkou doslova smiala nad vzniknutou situáciou. Či jej pripadalo smiešne, že sa už schvaľuje aj to, čo nebolo navrhnuté, alebo či to, že niekto cudzí ruší ich už schválené rozhodnutia a rozhoduje si o dianí v štáte pod ich hlavičkou, či smiechom zakrývala stratu prehľadu o celkovom dianí, ťažko povedať.

Isté je, že dátum volieb navrhol a schválil niekto celkom neznámy širokým konsenzom celej koalície a k volebným urnám pôjdeme po ceste z cintorína alebo na cintorín. Či aj s vencom a sviečkou, to už je na každom z nás.