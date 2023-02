Že by sa dvaja tak dlho hľadali, až sa našli?

Robert Fico sa so svojou družinou opäť postavili pred kamery, aby národu oznámili to, čo už všetci dávno dobre vieme: že nám vládli podvodníci a môže za to prezidentka. Aj keď sa to dá zobrať zoširoka a jeho poznanie rozšíriť i na vzdialenejšiu minulosť, aktuálne mal na mysli 2 škandalózne objavy: Jána Budaja a Martina Klusa. Jednému predseda Smeru vyčíta minulosť, druhému budúcnosť. Jeden spáchal najväčší zločin, druhý sa chystá spáchať medzinárodnú hanbu. A všetko dokopy to má na rováši Igor Matovič, ktorý má v Česku konexie a zariadil, aby sa našiel Budajov spis a podpis pod spoluprácou s ŠTB, a zároveň za zradu spáchanú na ľuďoch dobrej vôle uplatil Klusa "trafikou" v európskom úrade za 20 tisíc mesačne.

Nuž, je vidieť, že pán Fico musí mať veľmi dobrú prax, keď to takto prekukol.

A čo je ešte lepšie, že si to nenechal pre seba.

Nie je nad tandem: jeden tajne likviduje, druhí nahlas oznamuje.

