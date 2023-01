Zmeníme v r. 2023 chod štátu my, alebo štát zmení chod náš?

Že z nás celkom slušne vyžijú.

S ročným oficiálnym platom (+ nejaké tie nečakané benefity) nad 100 tisíc nám všetci tí, ktorí sa na horných miestach v pravidelných intervaloch striedajú ako figuríny na pražskom orloji, ukazujú, ako sa dá bývať, stravovať, vzdelávať, rekreovať a slušne žiť. S prísľubmi sociálneho štátu a šťastnej rodiny si postupne zabezpečujú svoje rodiny, s prísľubmi kvalitného a lacného bývania skupujú pozemky a stavajú skromné príbytky, kde zložia hlavu ich najbližší i vzdialenejší príbuzní, až ich tu nebude, s prísľubmi minimálnej finančnej podpory pre sociálne slabších a zdanených stabilizačných príspevkov pre strednú triedu nás ubezpečujú, že viac sa nedá a že to spolu zvládneme. Zatiaľ, čo sa my a naši na smrť chorí najbližší modlíme, aby sa dostali na rad k lekárovi a k liekom, kým zomrú, naše celebrity sa liečia a rodia v luxuse za hranicami. Zatiaľ, čo sa my vo voľnom čase zaoberáme štúdiom a porovnávaním letákov obchodných reťazcov, kde sú výhodnejšie akciové ceny za potraviny plné zdravotne nezávadných éčiek, oni sa rozčuľujú nad nedostatočnou ponukou v parlamentnom bufete, alebo sa fotia na spoločenských rautoch s humrom a s pohárom šampanského v družnom rozhovore s niektorým z nenávidených oponentov. Zatiaľ, čo sa pre nás zatvárajú domáce športoviská a kúpele, pre našich predstavených sa otvárajú letiská a zahraničné rezorty.

Z najvyšších postov pre neschopnosť odišli aspoň raz snáď už všetci.

A všetci sa tam chcú v r. 2023 vrátiť.

Vraj očistení, múdrejší a s víziou lepších zajtrajškov.

Pre dobro, slávu a česť národa.

A čo na to národ?

Práve v týchto chvíľach pripravuje prskavky na oslavu Silvestra a želá si, aby bol r. 2023 lepší ako ten, ktorý práve končí.

A môže sa mu to splniť?

No, jisteee...

Čaká ho referendum a najmä voľby, v ktorých bude mať opäť možnosť výberu.

A koho si vyberie?

Pravdepodobne niekoho z tých, ktorí sa v okienku orloja už dlho nezjavili.

Aby to bolo spravodlivé a aby bola aspoň nejaká tá zmena.