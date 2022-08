A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič...

Odborníci tvrdia, že je to za posledných 30 rokov náš najväčší prepad. V roku 2019 to išlo pekne hore, už sme boli až na pekných 70 litroch na hlavu a zrazu bác. Prišla korona, my sme sa opustili a výsledok? V roku 2021 sme to dotiahli len na 60 litrov na osobu! Ešte v roku 1983 sme v konzumácii piva boli na 3. mieste a svetovou špičkou, ale potom to už s nami išlo len z kopca. V 90tych rokoch sme vypadli z TOP pätnástky celkom a teraz už sa nemôžeme rovnať ani rozvojovým krajinám. Odborníci bijú na poplach a pýtajú sa, ako hlboko chceme ešte klesnúť.

Hanbime sa, Slováci.

Ak už nemôžeme svetu konkurovať ani v tomto, tak v čom vlastne?

Našu ekonomiku možno zachraňujú len automobilky a chlast. Ak stratíme aj jeden z týchto zdrojov... finito.

A to som si myslela, že najhoršou správou tohoto týždňa je zverejnená SMS od Sulíka Matovičovi o zakopanej sekere a vykopnutom Kollárovi.

Nuž, asi takto, Slováci.

Buď sa k tomu postavíme hrdo, čelom a opäť sa dopijeme do 1. ligy, čím pomôžeme pivovarom, ekonomike a našim politickým lídrom, ktorým by sa s alkoholikmi v predvolebnej kampani pracovalo oveľa lepšie ako s triezvymi, alebo skončíme ako outsideri načisto. A podotýkam, že v disciplíne, ktorú nám odkázali a prenechali v perfektnej kvalite naši otcovia a dedovia.

Jedinou záchranou by snáď mohol byť len ďalší originálny nápad nášho ministra financií, ktorý by si všimol nevyužitého potenciálu Slovákov a v rámci rodinnej politiky by do rodinného balíčka vsunul tzv. pivný poukaz a podporil tak rodiny, v ktorých sa očividne málo pije.

Pozn. autorky:

Ja mám veľké šťastie, že som pôvodom Češka a hanbu Slovákov si kompenzujem spotrebou piva v Česku. Tam je to 129 litrov na hlavu, a i keď sa tiež pasujú s poklesom a žiadajú vládu o spoluprácu "abychom udrželi konkurenceschopnost jednoho z nejtradičnějších oborů u nás", je to stále celkom slušný výsledok.

