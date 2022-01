A vraj nie sme svetoví!

Ja som našla (za pomoci môjho švagra z Kanady, ktorý ma to upozornil) len jednu krajinu, ktorá sa týmto môže pochváliť - Slovensko.

BBC ani CNN ani Russian ani Euronew... nikde. Je fakt, že Afriku ani televízne stanice na obidvoch póloch sme nepreskúmali, ale i tak...

Nuž, čo o to, doplnok je to vkusný a ak sa moderátori zladia, dokonca to farebne dopĺňa atmosféru štúdia, mám však pocit, že je to už akési čudné. Či si na to chudáci už tak zvykli, že nemôžu odolať, či to niektorým už vrástlo do tváre a nemôžu to dať dole, či tým televízie šetria na make-up, či je nakrúcanie TV novín chápané ako hromadné podujatie, kde nie je možné dodržať odstupy... ťažko povedať. Dôležité je, že ak prepínam programy so správami a jedine v slovenských sú redaktori zarúškovaní, vyvoláva to čudesné pocity a množstvo zvedavých otázok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jedineee...

Jedine, že sa redaktori spravodajských relácií všetkých slovenských televízií spojili a dohodli, že FOREVER. Že navždy pôjdu v šľapajách Z. Puškárovej, ktorá si rúško nasadila v r. 2020 a odvtedy ho nedala dole. Že boli, sú a navždy budú príkladom pre slovenského diváka a dokážu svetu, že aspoň v niečom sme svetoví a jedineční.

Tak sa držte redaktori, nechýba veľa a možno sa vaše mená ocitnú v Guinnessovej knihe rekordov. Ste blízko. A zatiaľ to vyzerá, že vás nemá kto predbehnúť.