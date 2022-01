Čo máte napísané na svojom energetickom štítku?

Nuž, ale pokrok nezastavíš a múdri ľudia usúdili, že nastal čas prideliť podobné štítky i ľuďom.

Označiť ľudí áčkami by však asi nebolo vhodné. Po prvé je to trochu ponižujúce byť na jednej úrovni s rýchlovarnou kanvicou a po druhé by pri sčítaní ľudu mohlo dôjsť pri malej nepozornosti k pomýleniu počtu členov rodiny s počtom spotrebičov v jednej domácnosti. A tak sa hľadali iné písmenka.

Trieda OP+ je prvou lastovičkou.

Je to výbehový typ a málokto tuší, aká kvalita sa pod týmto označením skrýva. I keď naši poprední odborníci tvrdia, že je to to najlepšie, čo dnes môžete dosiahnuť. Vychádzajúc zo skúsenosti, že ak u spotrebičov neznamená A+ dnes už nič svetoborného, tak i OP+ bude asi len základ kvality, ku ktorému sa budú môcť postupne pridávať ďalšie pluská. Polopatisticky povedané, každý akosi intuitívne tuší, že chladnička triedy A+ je celkom fajn, ale v porovnaní s A++ alebo s A+++ je to šuviks. Čím viac +, tým vyššie kvalita, efektívnosť a úspornosť.

Takže, vážení,

skontrolujte si svoj energetický štítok a ak tam máte niečo menej, ako OP+, ani ho radšej nikde neukazujte. Je to v podstate odpad, hanba a záťaž spoločnosti.