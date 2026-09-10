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10. sep 2026 o 10:18
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Mení sa všetko. Aj žobranie...

Nedá mi nepodeliť sa s dnešným zážitkom...

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Ponáhľam sa na autobus a zrazu ma osloví na zemi sediaci žobrák. Špinavý, opitý na mol, okolo seba niekoľko igelitiek a pred sebou misku s hranolkami. "Prosím Vás, pani, nechcem po peniaze, len či by ste mi neskočili tuto vedľa do bufetu kúpiť nejaký dressing. Jedna pani sa nado mnou zľutovala, kúpila mi hranolky a hodil by sa mi k tomu dressing."

Nuž, čo vám poviem, nesprávneho človeka pristavil.

Práve som sa ponáhľala od lekára na autobus, aby som stihla ísť do roboty a mohla si zarobiť na dressing.

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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