Mení sa všetko. Aj žobranie...

Ponáhľam sa na autobus a zrazu ma osloví na zemi sediaci žobrák. Špinavý, opitý na mol, okolo seba niekoľko igelitiek a pred sebou misku s hranolkami. "Prosím Vás, pani, nechcem po peniaze, len či by ste mi neskočili tuto vedľa do bufetu kúpiť nejaký dressing. Jedna pani sa nado mnou zľutovala, kúpila mi hranolky a hodil by sa mi k tomu dressing."
Nuž, čo vám poviem, nesprávneho človeka pristavil.
Práve som sa ponáhľala od lekára na autobus, aby som stihla ísť do roboty a mohla si zarobiť na dressing.