Nelegálne poplatky v ambulanciách alebo Päťminútová inštruktáž pre zdravotníkov

Nedávať oznam o poplatku na dvere zo strany čakárne. Niektorí pacienti by mohli po jeho prečítaní spanikáriť a opustiť čakáreň i s odtrhnutým prstom v sáčku. Oznam zásadne lepiť zo strany ambulancie. V prípade, že je už pacient vo vnútri, je menší predpoklad, že utečie predčasne. Najmä, ak za ním sestrička zamkne dvere a postaví sa do nich.

Zariadenie ambulancie by malo byť skromné, strohé, so známkami dlhého používania, malo by tam byť chladno a tma, aby darcovia videli, že naozaj nezavádzate, keď hovoríte, že nemáte. (Starý agregát na výrobu elektriny, anténa atď. v kúte ambulancie sú vítanými rekvizitami pre podporu predstavivosti pacienta).