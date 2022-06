Planý poplach alebo Aby sme nevyšli z cviku?

Zatiaľ, čo sa z okolitých krajín nesú optimistické zvesti o úplnom rušení protipandemických opatrení, u nás v opatrnosti nepoľavujeme a z nastavených opatrení ustupujeme len veľmi rozvážne a pomaly. Predsa len, zopár nakazených tu ešte stále máme a kým sa rozšíria opičie kiahne, treba pandémiu a ľudí udržať v strehu a v pohotovosti.

I v tomto týždni sa v médiách objavila Mimoriadna správa!

Nie, že by som na podobné titulky nebola zvyknutá, ale v súvislosti so spoločnou fotkou Mikasa a Matoviča v rúškach sa mi oživili nepekné spomienky na doby nie tak minulé a oblial ma studený pot. Korona opäť útočí?Je už čas na 4., 5. a 6. dávku? Ideme sa opäť testovať? Koľkými vrstvami a čo všetko si treba zakryť, aby to bolo v súlade s aktuálnou legislatívou?

Chvalabohu, bol to len planý poplach a moje otázky zbytočné.

Fotka bola len ilustratívna a mala nám pripomenúť, že čas ďalšej aktualizácie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa priblížil a uvedomelý občan by sa mal zoznámiť s novými pravidlami opatrení a úľavami pri nosení respirátorov, ktoré sú u nás ešte stále povinné.

A čo sa uvedomelý občan dočítal?

Samé dôležité informácie. Napr. to, že od 13. 6. sa "na čas konzumácie pokrmov a nápojov v bufetoch a jedálňach v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti na nikoho nevzťahuje povinnosť nosiť respirátor", za čo je potrebné celému Úradu verejného zdravotníctva zo srdca poďakovať, lebo do 13. 6. sa pacientom a klientom týchto zariadení jedlo len veľmi ťažko. Niektorým menej zdatným konzumentom sa respirátor plietol so zemiakmi, dostával sa do úst s potravou a niektorí ho dokonca omylom i zjedli.

Veľmi prínosná je i informácia, že prekryté horné cesty dýchacie nemusí mať ani človek, ktorý je vo vnútorných priestoroch sám. Práve na uvoľnení tohto opatrenia je možné vidieť, že pandémia je už naozaj na ústupe. Ešte pred pár dňami sa jedinec bez respirátora mohol obávať nákazy aj keď bol v miestnosti sám a dnes? Po aktualizácii vyhlášky sa už nemusí obávať ničoho. Ak má istotu, že bude v miestnosti sám, môže do nej s radosťou vstúpiť i bez respirátora a strachu, že sa môže nakaziť sám od seba.

Nuž, radosť čítať.

Človeku je hneď ľahšie pri srdci, keď z úradu dostane oficiálnu povolenku, že si už od 13. 6. môže zájsť bez respirátora na kúpalisko, alebo že ak sa dusí alebo mu zliezla koža z tváre, môže si respirátor vymeniť za rúško.

