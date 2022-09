Pokrok nezastavíš alebo Keď už sa aj mužom blýska na lepšie časy

Ak si ráno otvoríte noviny a vyskočí na vás pozitívna správa, presvieti vám celý deň. Tak tomu bolo i v mojom prípade dnes, keď som sa dočítala, že svet sa pohol opäť dopredu a prináša ďalšiu vymoženosť.

Tentoraz mužom.

V Indii zistili, že v náteroch potrubí vidieckych vodných systémov im koluje vzácna látka, ktorá dokáže nielen ochrániť potrubia, ale dokáže všeličo zabiť. Trebárs i spermie. Je to nejaký polymér nazývaný styrén maleínanhydrid a vedci dúfajú, že do roka a do dňa nahradí neobľúbenú vazektómiu.

A pozor...?

Žiadny hormonálny hnus, ktorý môže mať na svedomí rôzne vedľajšie účinky.

Tento zázrak dokáže zabiť každú živú neplechu bez toho, aby sa dotkol jediného mužského hormónu.

Prípravok je zatiaľ k dispozícii síce len v injekčnej podobe (v článku sa neuvádza, kde sa to bude musieť pichnúť), ale dobré niečo ako nič.

A nie je to žiadny počiatočný ošiaľ.

Indickí vedci sú už vo svojich bádaniach tesne pred koncom. Majú za sebou testy snáď na všetkom, čo sa len trochu podobá na chlapa: na králikoch, potkanoch, opičiakoch a dokonca aj niekoľkých ľudských subjektoch.

Nuž, pokrok nezastavíš.

Otázkou je snáď len to, prečo vedci na takéto podstatné veci prichádzajú až dnes. Viete, koľko radosti a zisku už mohol tento zázrak z indických vidieckych potrubí priniesť po celom svete, keby si vedci trochu švihli a neplytvali ním na ochranu indických trubiek?

