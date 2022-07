Pozri, kto ťa šikanuje...

Šikanovanie na pracovisku nie je nič nezvyčajné. Deje sa to bežne a väčšinou za účasti ostatných. Niekedy je viditeľné a niekedy skryté, no výsledok je vždy rovnaký: obeť je pod obrovským tlakom. Ak je šikanovanie dlhodobejšie, prejaví sa to fyzickými a psychickými príznakmi (vyšší krvný tlak, stres a strach, bolesti hlavy či brucha, znížená kvalita spánku, nechuť do jedla,...), ale má to obrovský vplyv i na pracovný výkon človeka (nechuť chodiť do práce, neschopnosť pracovať a sústrediť sa, nižšia produktivita, znížená kvalita práce, vyhorenie,...).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa temperamentu agresora je možné predpokladať, aký typ šikany môžeme čakať.

Ak je vašim spolupracovníkom či šéfom človek s prevahou flegmatického nastavenia, tak si môžete byť takmer istí, že tento vás šikanovať nebude. Je to vzťahový typ, dobrák, a ak by sa o niečo také pokúsil, svedomie by mu nedovolilo spávať. Má empatiu na tak vysokej úrovni, že zlé svedomie by mal už pri myšlienke a predstave, že by mal niečo takéto spraviť.

Vzťahovým typom je i sangvinik (človek s prevahou sangvinických daností). Ten už síce šikanovať môže, ale nerobí to. Teda aspoň nie vedome. Ak obeť vníma jeho správanie ako šikanu, väčšinou je to zo strany sangvinika nevedomé. Je to človek, ktorý "nemá brzdu", takže povie, čo mu slina prinesie na jazyk, potom je mu to ľúto a ospravedlňuje sa, potom zasa niečo pleskne a zasa sa ospravedlňuje atď. On sám často hovorí, že on je prosto taký, že povie to, čo si myslí a že to robí v dobrom. Či to niekomu ublíži, nerieši príliš dlho, lebo "veď sa ospravedlnil". Ak sa sangvinik predsa len rozhodne vedome niekoho šikanovať, je to skôr na smiech. Detinské, priehľadné, prvoplánové.

Iné kalibre v šikanovaní sú typy výkonové: cholerik a melancholik.

Tým menej sofistikovanejším a dá sa s istou dávkou sarkazmu povedať, menej nebezpečným, je cholerik. Jeho šikanovanie na pracovisku je jasne viditeľné a počuteľné. Jeho komunikačné zručnosti mu dávajú na výber, takže škála jeho útokov môže ísť od hlasných pokarhaní, nadávok, zastrašovania,... (verbálnych prejavov), cez ponižujúce pohľady a gestá, až po fyzickú agresiu. Ak šikanuje na pracovisku cholerik, väčšina zamestnancov o tom vie. Či sa na obranu obete ozvú, ťažko povedať. Väčšina z nich má strach, aby sa aj im neušlo. Ak je agresorom šéf cholerik, je jasné, že obeť nemá takmer žiadnu šancu zostať v pracovnom pomere dlho. Cholerik je netrpezlivý a nemá čas čakať, či sa niečo vyrieši alebo nevyrieši, či sa kto ako vyspí. Ak šikanovaná osoba neodíde sama, je s ňou rozviazaný pracovný pomer.

Na vrchole reťazca v praktikách šikanovania je melancholik. A čím viac má v sebe melancholických daností, tým je to hrôzostrašnejšie.

Narozdiel od agresora cholerika melancholik má trpezlivosti dosť. Je ako zvierací predátor, ktorý striehne v kríku na obeť a plánuje, ako ju zničiť. Plánuje do detailov. Likvidácia musí byť dokonalá a nik ho nesmie upodozrievať, že by v tom mohol mať prsty. Taký malý Hercule Poirot na opačnej strane zákona. Nekričí, nerobí scény. Usmieva sa a s kamennou tvárou čaká. Ak je v pozícii šéfa a má pri sebe svojho verného Ficka, tým lepšie. Ten za neho urobí špinavú robotu bez toho, aby len tušil, čo vlastne robí. Čo sa týka verbálnych prejavov smerom k obeti, sú len na úrovni jemných náznakov či robenia naoko hlúpych poznámok (často opakovaných, aby ich náhodou obeť neprepočula). Jeho doménou sú zákulisné ťahy, manipulácia a znevažovanie. Agresor melancholik podpisuje výpovede len vtedy, ak o ňu zažiada samotná obeť a nutno priznať, obeť v tomto prípade naozaj väčšinou z práce odchádza sama. Zdeptaná, zdravotne na dne, vyhorená. A agresor mu výpoveď podpisuje so slzou v oku a so slovami ľútosti.

Zaujímavé je to, že ani jeden typ nepovažuje takéto svoje správanie za šikanózne (pokiaľ nie je tento človek narušený inak). Je to len ich spôsob komunikácie v reakciu na určitú situáciu.

A čo obete? Ako oni so svojim temperamentom znášajú šikanu?

Najdlhšie dokáže trpieť flegmatik. Niekedy to u neho dokonca zájde až tak ďaleko, že dá agresorovi za pravdu. Uzná, že on je na chybe a že si všetko to príkorie naozaj zaslúži. So sklopeným zrakom a ušami trpí, všetko pokorne znáša. Ak šikanovanie trvá pridlho a tlak je neúnosný, práve flegmatik je ten typ, ktorý si dokáže siahnuť i na život.

Sangvinik šikanovanie nerieši. Ak má pocit, že mu niekde nie je dobre, odchádza. Niekedy i z hodiny na hodinu, zo dňa na deň.

Cholerik neznesie, aby ho niekto šikanoval. Je na to veľmi citlivý a ak zbadá len jemný náznak šikany voči svojej osobe, okamžite zakročí. Ak sa rozhodne šikanovaný cholerik z práce kvôli šikane odísť, odchádza hrdo, a to i z tých najlukratívnejších pozícií. Jeho ego nepripustí, aby bol ponižovaný.

Obeť melancholik znáša šikanovanie najťažšie. Všetko v sebe dusí, všetko si v sebe ukladá, ale nikdy sa nezníži k tomu, aby sa sťažoval, či vyplakával na verejnosti. Bude trpieť a v kútiku duše plánovať pomstu. A ako dlho to vydrží? Ako je treba. Melancholik si všetko pamätá, nič nezabúda a i keby malo dôjsť k satisfakcii až na jeho smrteľnej posteli, nevadí, stálo to za to. Ak sa stretne agresor melancholik s obeťou melancholikom, ich súboj je hodný filmového spracovania. Sú ako dvaja elegantné škorpióny, ktoré bez slov tancujú okolo seba, pozerajú si hlboko do očí a hľadajú súperovo slabé miesto. Ak vycítia, že prišla ich príležitosť bodnú a vychutnávajú si pocit zadostiučinenia. A že to trvá i niekoľko rokov? Na čase v tomto prípade nezáleží. Vyhráva ten, kto dlhšie vydrží.

Nuž, ľudské bytosti sú všakovaké a vyznať sa v nich je vraj zložité.

A pritom je to pomerne rutinná záležitosť:-).

Pozn. autorky:

Prípadné reklamácie diagnostiky vášho agresora je možné posielať na adresu:

Hippokrates

ostrov Kós

Grécko