Sedlák v mesce alebo Když nevíš, že si málo bílá

Nuž, o vylepšených prsiach, perách a očných viečkach sa už napísalo dosť, ale vylepšenie intímnych partií? A vraj extravagantné? Čo to je?

So záujmom som pokračovala v štúdiu správy a dozvedela som sa, že kráska sa dala dole vybieliť. Priznám sa, že som o tomto nikdy nepočula a ani po zistení, čo sa skrýva pod označením extravagantný zákrok, som nebola múdrejšia.

A keď nevieš, fantázia pracuje na plné obrátky.

Ako môže vyzerať také vybielenie spodku? A vraj neinvazívne... O vybielení ako o vykradnutí som ani len neuvažovala, natretie vápnom či primalexom mi pripadalo málo nóbl, prefarbenie na sloniu kosť príliš pritiahnuté za vlasy (navyše, keď kráska prezradila, že to má súvis s omladením spodku). Múdrejšia som bola až vo chvíli, keď som sa dostala k pasáži, kde kráska vysvetľovala, že sa jedná o vybielenie laserom, že je to absolútne normálne a že by to mala absolvovať každá žena po 30-ke.

Nuž, priznám sa, trochu som sa zľakla.

Som vo veku, keď by som túto absolútne normálnu procedúru mala mať minimálne 2- 3 za sebou a ja sa o nej dozvedám až teraz? Kde som dnes mohla byť, ak by som o tejto neinvazívnej technike omladenia vedela už 20 rokov?

Takže, milé dámy, nezaháľajte.

Ak máte aspoň 30, hor sa do kúpeľne, stiahnuť gate a skontrolovať stav spodku.

A ak sa vám bude zdať málo biely, neplačte.

Vysypte prasiatko a objednajte sa na absolútne normálny zákrok, kde z vás spravia mladicu. Síce len dole, kde to väčšina verejnosti neuvidí, ale i tak...

Verte, že prekvapiť manžela vybieleným a o minimálne 10 rokov mladším spodkom nie je tiež na zahodenie.

Pozn. autorky:

Je škoda, že o vybielení spodku nenapíšu naše médiá aj v súvislosti s mužským omladením. Mám pocit, že by sa v domácnostiach mnohé prasiatka otriasli a vytriasli a kliniky s laserom by praskali vo švíkoch.

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/100313/2277065/najintimnejsie-priznanie-krasnej-slovenky-dala-sa-vybielit-tam-dole