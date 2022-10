Svet je plný problémov a ešte aj toto...

Problém je už to, keď nemôžete nájsť wecko, ale ak ich tam máte niekoľko na výber a ani jedno sa nehodí pre uspokojenie vašich fyziologických potrieb, tak to musí byť neskutočne veľká trauma pre stepujúce TO (ospravedlňujem sa, ale nechcem uraziť neutralitu, tak radšej píšem TO).

Vystresovaní študenti sa preto rozhodli spísať petíciu, ktorú z dôvodu objektivity a významu uvádzam v plnom znení:

____

My zde podepsaní žádáme o označení toalet na MUNI jako ,,genderově neutrální". Studentům se často stává, že nemohou nalézt toalety určené jejich pohlaví, což může vyústit v nepříjemné situace a mít negativní dopad na jejich zdraví. V nejhorší situaci se ocitají studenti, kteří se identifikují jako nebinární. Naplnění fyziologických potřeb je více než důležité pro efektivní práci na půdě školy, i proto je pro nás blízkost a vhodné označení toalet velmi důležité.

Jedním ze špatných příkladů, které chceme změnit, je nelogické umístění pánských toalet v prostorách Katedry Výtvarné výchovy (naproti učebně 13), většina jejíchž studentů jsou ženy.

P.S.: Nejedná se o nahrazení všech binárních toalet, ale o přidání/změnu nějakých již existujících na neutrální.

_____

Nuž, je smutné, že v 21. storočí, zatiaľčo nám, celkom viditeľne binárnym, je sveta žiť, lebo vieme, k čomu sa postaviť alebo na čo si sadnúť, sa nebinárni musia potýkať s dilemami, ktoré im spôsobujú nepokoj a životné traumy.

Či aj my na Slovensku máme na vysokých školách takéto problémy, neviem. My tu zatiaľ riešime ešte len ministra financií a kým sa dostaneme k weckam pre nebinárnych, chvíľu potrvá.

Moja osobná skúsenosť s weckami je zatiaľ len taká prízemná a z pohľadu českých študentov zanedbateľná: prídem na wecko (na stanici, na odpočívadle, v zdravotníckom zariadení,...) a aj by som vedela ako a čo, ale niekedy nemám do čoho, lebo misa je rozbitá, plná lebo ukradnutá.

A či príde do takéhoto holowecka bez misy, splachovača, umývadla či točky binárny alebo nebinárny, je celkom jedno. Každý sa s tým musí (trauma-netrauma) nejako vysporiadať po svojom. V tomto je to u nás na svetovej úrovni: vsjo róvno.

Zdroj:

https://www.petice.com/genderov_neutralni_wc_na_masarykov_univerzit