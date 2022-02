Ako Putin (ne)prišiel o Ukrajinu

Ruská invázia na Ukrajinu má a bude mať obrovské dopady na celosvetové spoločenstvo. To čo tu nebolo tridsať rokov sa z čista jasna objavilo v podstate behom jednej noci. Rusko ktorého vo veľa filmoch a hrách, opisovali ako veľkého bubáka, ktorý ide dobiť celý svet ukázalo, že tá fikcia nebola tak ďaleko od pravdy.

Všetky krajiny EU sa zomkli ako nikdy predtým a všetci v rátane našej malej krajiny pomáhajú Ukrajincom ako môžu. V prípade Slovenka je to neuveriteľné, keďže človek by predpokladal že za 30 rokov rozkrádania Slovenskej armády tu už nič nie je. Ale predsa pár kusov 122mm munície sa tu našlo... asi o ňu nikto nemal záujem... Ale naspäť ku EU. Rusko svojím konaním dokázalo to, čo sa Američanom nedarilo 30 rokov a to prinútiť členské krajiny NATO na dodržiavanie záväzkov v zbrojení. Nemecko, ktoré je ekonomicky najsilnejší štát v EU, najočividnejšie tieto záväzky nedodržiavalo. Neustále sa hovorilo o nízkom financovaní a problémoch s výstrojom, naraz teraz investuje 100 miliárd eur a zvyšuje utrácanie na armádu cez 2%. Česká republika rovnako nakopáva svoje zbrojovky a podobný trend uvidíme asi po celej Európe. Teda až na nás na Slovenku pravdepodobne, nám tu zbrojovky moc neostali... Ďakujeme pán Havel...

Ďalšia vec čo Putin dokázal je, že krajiny ktoré boli doteraz +- neutrálne, teda Švédsko a Fínsko, otvorene zvažujú svoj vstup do NATO po tom čo sa im otvorene Putin vyhrážal, aby doň nevstupovali. Pričom tieto krajiny boli vždy zdržanlivé, čo sa týka vstupu do NATO a Švédsko je tradične neutrálne. Takže Putinove vyhrážky z jeho postoja sú zase len kontraproduktívne.

Rusko systematicky rozoberá Ukrajinu posledných 8 rokov. Od roku 2014 podporovalo separatistov a ukrajovalo z územia Ukrajiny ako z veľkého koláča a z väčšej časti to Rusku prechádzalo... Áno malo na seba uvalené sankcie, ale očividne to na Rusko malo malý dopad. Po okupácii a prebratí Krymu by sa dalo čakať pričlenenie Donbasu a Luhanska. Pravdepodobne by takýmto postupným štýlom dokázalo Rusko bez vyvolania masívnej odozvy postupne rozobrať väčšinu Ukrajiny a integrovať ju do svojho územia. Z tohto hľadiska je invázia úplne nezmyslená, alebo prinajmenšom naivná a ukazuje sa, že Putin aj s celým ruským vedením si mylne myslelo, že Ukrajinci ich privítajú ako osloboditeľov a vládny odpor zlomí bez väčších strát behom 1 až 4 dní. A následne nastolí bábkovú vládu a/alebo integruje ďalšie časti Ukrajiny priamo do Ruskej federácie. Každopádne sa stalo to s čím Rusi nerátali a to, že Ukrajinci sa bránia zubami nechtami a majú masívnu podporu z celého sveta a na Rusko sa zniesla kyber a finančná vojna obrovských rozmerov.

Momentálne je ťažké predpokladať čo sa presne stane. Všetko závisí či Ukrajinci vydržia a obránia svoju krajinu. Rovnako závisí aj od toho, ako veľmi je skutočne Putin šialený a koľko je schopný k nastoleniu svojho Sovietskeho impéria obetovať. Z doterajších správ, ale vyplýva, že Ukrajinský odpor nepoľavuje a darí sa im bojovať gerilovú vojnu a ničiť ruské zásobovanie. Ruská armáda má tým pádom problémy so zásobovaním a ruskí vojaci boli videní rabovať potraviny a viacero ruských vozidiel bolo opustených, lebo im došlo palivo alebo sa pokazili. To ale neznamená, že ruský nápor v nasledujúcich dňoch bude poľavovať, pretože ďalšie divízie vstupujú do Ukrajiny.