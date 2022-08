Psychológia investovania

Slováci držia na bežných účtoch viac ako 45 miliárd eur. Svedčí to najmä o tom, že sme sa ešte stále, po vyše 30-tich rokoch od zmeny spoločenského režimu nenaučili investovať. Finančná gramotnosť sa postupne zlepšuje, ale treba povedať, že len veľmi pomaly. Aktuálna situácia na finančných trhoch, menovite najmä vysoká inflácia paradoxne môže a mala by ľudom pomôcť prehodnotiť svoje finančné návyky. Inflácia je na dlhoročných maximách a trhy sú nízko. Ak držíte väčšie sumy peňazí iba na bežnom účte zbytočne sa pripravujete o zisk. Navyše inflácia tieto voľné peniaze takpovediac požiera. Peniaze strácajú kúpyschopnosť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa môjho názoru sa dá povedať, že práve teraz je ideálna doba na investovanie. Samozrejme môže prísť k ešte väčšiemu poklesu trhov, ale nie je načo čakať. Vyčkávanie, resp. snaha o ideálne načasovanie investície je jednou z najčastejších chýb pri investovaní. Odkladaním investície na vhodnejšiu dobu historicky ľudia prišli o viac peňazí ako pri poklesoch trhov, či recesiách.

Ďalšou častou chybou je, že ľudia si myslia že investovanie má zmysel iba pri väčších sumách. To je ďalší omyl, pretože v dnešnej dobe sa už doslova dá investovať aj s pár eurami.

Riziko, čas a zložené úročenie

Mieru podstupovaného rizika si človek musí nastaviť najmä z hľadiska času. Všeobecne platí, že čím dlhšiu dobu viem mať peniaze investované, tým rizikovejšie ich môžem investovať a tým pádom mám potenciál väčšieho zisku. Samozrejme každý človek má iný prístup k riziku a tým pádom neexistuje všeobecná rada ako a do čoho investovať. Podľa môjho názoru najlepšou formou investovania je dlhodobé investovanie. Dôvodom je najmä to, že dlhodobo viem investovať aj do rizikovejších aktív a môžem si byť takmer istý, že investícia bude úspešná. Ďalším dôvodom je to, že pri dlhom investičnom horizonte sa v plnej kráse prejaví efekt zloženého úročenia. Samozrejme iba za predpokladu kumulatívnej investície, kde sa zisk nevyberá, ale použije sa na ďalší nákup aktíva.

Ukážme si efekt zloženého úročenia na teoretickom príklade. Povedzme, že zainvestujeme sumu 10.000 € na dobu 10 rokov a ročný zisk bude každý rok 15% p.a. Po 10-tich rokoch by mala investícia hodnotu 20 113 €. Ak by sme ale investíciu nechali pracovať 20 rokov namiesto desiatich jej hodnota by bola po 20-tich rokoch 163 665 €. Len samotný úrok by bol v 20-tom roku investovania 21 347 €. Skúste odhadnúť (bez kalkulačky alebo excelu) aká by bola hodnota investície po 30-tich rokoch, pri zachovaní rovnakých parametrov. Odpoveď môžete napísať do komentára pod blog.

Do čoho (ne)investovať

V dnešnej dobe je naozaj mnoho možností kam rozumne investovať svoje voľné finančné prostriedky.

V prvom rade je ale potrebné si povedať, akú finančnú rezervu je potrebné si nechať v najlikvidnejšej forme, teda ako cash resp. voľné peniaze na bežnom účte. Odborníci väčšinou odporúčajú rezervu niečo medzi 3-6 mesačnými platmi. Opäť je to ale veľmi individuálne a záleží to na mnohých faktoroch ako napríklad mesačné výdavky, stabilita zamestnania resp. príjmu atď. Je naozaj dôležité mať istú finančnú rezervu aj na nepredvídateľné situácie, aby sme nemuseli investíciu zbytočne prerušovať kvôli potrebe dodatočnej likvidity. Ako povedal Charlie Munger: „Prvé pravidlo zloženého úročenia je zbytočne ho neprerušovať.“

Akcie

Pre začínajúceho investora neodporúčam investovanie do jednotlivých akcií (v angl. stock-picking), pretože riziko pri tejto forme investovania je až príliš vysoké. Oveľa rozumnejšie je diverzifikovať, teda rozložiť riziko a investovať do väčšieho množstva akcií. Vhodnou voľbou môže byť napríklad investícia do akciového podielového fondu, ktorý zväčša zahŕňa niekoľko desiatok, niekedy až stoviek titulov s rôznou váhou. Takýto fond má aktívny manažment, ktorý na dennej báze vyhodnocuje pozície a realizuje nákupy a predaje podľa nastavenej stratégie a svojho uváženia. Minimálny časový horizont na investovanie do podielových fondov sa pohybuje najčastejšie od 3 do 8 rokov.

ETF (Z angl. EXCHANGE TRADED FUND)

ETF je pomerne moderný nástroj investovania. Na rozdiel od stock-pickingu, alebo investície do podielového fondu sa ETF nesnaží „poraziť trh“. ETF sa v princípe snaží o kopírovanie trhu. Oproti klasickému investovaniu do akcií má hneď niekoľko výhod. Prvou sú násobne nižšie poplatky, pretože na jeho obsluhu stačí zlomok práce v porovnaní s podielovým fondom. Na Slovensku sú navyše ETF oslobodené od dane. Ak investor spĺňa časový test (ak drží ETF aspoň 1 rok a dlhšie) výnos z investície je oslobodený od dane. ETF sa tak stáva zaujímavou možnosťou, ktorú by som odporúčal, nielen začínajúcim investorom.