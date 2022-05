Ak by Tesla stavala fabriku na Slovensku, doteraz by nezačala ani len kopať. Zmení sa to?

Slovensko, v porovnaní s inými krajinami V4, zaostáva vo viacerých smeroch a ako krajina máme pred sebou mnoho výziev. A ak ich nezdoláme, ani v budúcnosti nebudeme vedieť konkurovať svetu, a ani naším susedom. Ako môžeme pozíciu a konkurencieschopnosť Slovenska zlepšiť?

Bez nového stavebného zákona to nepôjde. Ten sa však po tak dlhých rokoch začal konečne reálne riešiť a aktuálne je už aj schválený. Slovensko sa totiž až doteraz riadilo stavebným zákonom z roku 1976, ktorý svojimi rôznymi novelizáciami takmer paralyzoval nové výstavby. Aj napriek tomu sa však okolo novelizácie tohto zákona viedla búrlivá diskusia, v rámci ktorej sa riešilo, či tento zákon vôbec potrebujeme, či potrebujeme úplne iný alebo či je vôbec nutné na Slovensku niečo meniť. Moja odpoveď je áno, zmena je nutná.

Konkurencieschopnosť krajiny v rôznych aspektoch veľmi dobre ilustruje aj jej postavenie v rôznych rebríčkoch. Bohužiaľ, realitou je, že Slovensko v nich na popredné priečky ani zďaleka nesiaha. Áno, je to spôsobené mnohými faktormi a vo veľkej miere za to môže práve aj stavebný zákon, ten je pre našu konkurencieschopnosť doslova kľúčový. Venujme sa teda len jednej z najpodstatnejších vecí, a to dĺžke schvaľovacích procesov a stavebných povolení.

Asi každý z vás uzná, že také magnety na talenty a investície, ako sú napríklad Berlín, Austin či Shanghaj bude veľmi ťažké dobehnúť. Ak si teda chceme udržať naše talenty a prilákať nové, je potrebné schvaľovacie procesy a získavanie povolení urýchliť. Ak chceme byť agilnejší, musíme byť jednoducho rozumnejší. Ak by sa nič nezmenilo, aj naďalej by sme sa prizerali na to, ako Slovensko nie je konkurencieschopné v takýchto kľúčových investíciách. Práve preto si myslím, že je čas na zmenu a hlavne, pri novom stavebnom zákone bola potrebná veľká odvaha. Jednoducho, ak sa má niečo zmeniť, všetky povolenia a procesy musíme zosekať tak, aby sme sa k týmto krajinám dokázali svojou konkurencieschopnosťou aspoň priblížiť.

Pri tejto téme ma napadá hneď niekoľko ukážkových príkladov, v rámci ktorých by sme mohli krásne porovnať Slovensko so zahraničím. Zoberme si teda napríklad povoľovacie procesy na výrobný závod notoricky známej Tesly a porovnajme ju s výstavbou závodu Jaguaru v Nitre. Spoločnosť Tesla tento rok otvorila dva nové výrobné závody – jeden v Texase v Austine, druhý otvorili tento marec v neďalekom Berlíne. Za zmienku tiež stojí, že len dva roky predtým otvárali gigafactory aj v Číne. Poďme si však porovnať spomínané termíny.

V Číne trval celý proces (od ohlásenia investície až po otvorenie a spustenie výroby) cca 14 mesiacov. Ten istý proces v Texase trval Tesle približne 20 mesiacov. A čo v Nemecku? Dokonca aj v tomto zelenom a silne byrokratickom štáte proces trval cca 2 a pol roka, pričom sa jednalo o výstavbu v lese, ktorý bol kvôli stavbe vyrúbaný. Na Slovensku tento proces výstavby a povoľovania Jaguaru trval viac ako 3 roky, a to aj napriek tomu, že sa jednalo o strategickú investíciu s aktívnym nasadením štátu!

Ako dlho budú trvať takéto stavebné a povoľovacie procesy dnes, po schválení nového stavebného zákona? To síce neviem, ale pevne verím, že všetky procesy budú výrazne kratšie ako tie v Nemecku, a snáď porovnateľné s tými s Austinom v Texase.