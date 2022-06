Slovensko stále nemá kongresové centrum. Prečo nevyužijeme overený „zlepšovák“, ktorý máme rovno pod nosom?

Experti sa už dlhodobo zhodujú na tom, že Slovensko nutne potrebuje plnohodnotné kongresové centrum. A niet sa čo diviť! Sme totiž jedinou krajinou v Európe, ktorá adekvátne centrum nemá. V okolitých krajinách pritom podobné projekty existujú aj v regionálnych mestách. Strácame tým renomé, možnosť vytvoriť nové pracovné miesta, no zároveň prichádzame aj o nemalé príjmy, ktoré by sme ako krajina mohli vyťažiť z fungujúceho kongresového turizmu. Otázkou preto ostáva: Prečo s tým niečo konečne neurobíme? A ak sa aj táto problematika začne riešiť, prečo nikdy nie sme schopní dopracovať to až do úspešného finále?

· PREČO NESTAVIAME NA TOM, ČO JE OVERENÉ A FUNGUJE?

Myslím si, že najlepšou ukážkou toho, ako niečo funguje, je príklad z praxe. Pozrime sa na organizáciu Globsec, ktorá robí jednu z najprestížnejších globálnych bezpečnostných konferencií na svete, práve tu na Slovensku. Jedná sa o ojedinelý príbeh úspechu, tzv. „success story“ v našej krajine, s globálnym menom a dosahom. Na Globsec-u hostíme desiatky zahraničných delegácií, prezidentov, ministrov, mnoho odborníkov z verejného aj súkromného sektora, ale aj stovky ďalších významných hostí z rôznych kútov sveta. Samozrejme, vrátane zástupcov rôznych médií, vďaka ktorým sa dôležité a zaujímavé informácie dostanú aj za naše hranice. Mnohokrát sa stane, že počas trvania Globsecu sa Slovensko dostane niekoľko ráz za deň na CNN, Al Jazeeru ci Bloomberg a ocitneme sa tak v centre svetového diania. Toto všetko znie perfektne, avšak je tu jedno veľké „ALE“!

· AKO DLHO EŠTE BUDEME MUSIEŤ VÝZNAMNÉ KONGRESY ORGANIZOVAŤ V STANOCH?

Práve to je otázka, ktorú si kladiem už pomerne dlho. Všetko, čo som spomínal v úvode blogu totiž poukazuje na vysokú úroveň a dopad tohto eventu. Určite sa teda zhodneme na tom, že takýto event si zaslúži aj dostatočne reprezentatívne a vhodné priestory. Keďže však na Slovensku nemáme žiadne kongresové centrum, týchto významných hostí sme hostili v postavenom stane, prípadne rôznych malých miestnostiach a apartmánoch v Grand hoteli River Park. Vzhľadom na rýchly rast a medzinárodný úspech Globsec-u, by ma vôbec neprekvapilo, keby nás v rámci neho budúci rok navštívil napríklad aj Biden, či iní významní hráči zo zahraničia. Kladiem si teda tieto otázky: BUDEME AJ ICH VÍTAŤ V STANE? ALEBO DOVOLÍME TO, ŽE ICH NAMIESTO NÁS UVÍTAJÚ U SUSEDOV VO VIEDNI ČI BUDAPEŠTI?

· SNAHU VYBUDOVAŤ TAKÉTO CENTRUM OD ZAČIATKU SPREVÁDZA NEČINNOSŤ VEREJNÉHO SEKTORA

Prečo sa vôbec k tejto téme vyjadrujem? Vidím, že ako krajina máme ambície, aj plán v rôznych oblastiach od školstva, cez zdravotníctvo, až po kongresový turizmus, no ľady sa nehýbu a exekúcia plánov je nedostatočná. Aj napriek tomu, že zámer vybudovať takéto centrum sa na Slovensku začal aktívne riešiť už pred pár rokmi prostredníctvom občianskeho združenia, ktoré v podstate supluje úlohu štátu, situácia sa nezmenila a namiesto toho, aby Bratislava vstúpila na mapu svetového kongresového turizmu, opäť sme sa vrátili o niekoľko krokov dozadu.

Nakoľko verejný aj súkromný sektor túto problematiku dlhodobo ignoroval, situáciu s nedostatkom kongresových a kultúrnych priestorov začalo ako prvé riešiť občianske združenie, ktoré ešte začiatkom roku 2020 požiadalo štát o podporu zámeru. Viac o tom si môžete prečítať aj v blogu, ktorý som v tom čase na túto tému napísal. Daňovým platcom je v princípe jedno, či takúto investíciu urobíí neziskovka, developer, mesto či priamo elitný analytický útvar ktoréhokoľvek ministerstva. Občan chce hlavne výsledky. Obávam sa však, že ak tento proces nedotiahneme do úspešného konca teraz, odradíme všetkých, ktorí by tu kongresové či kultúrne centrum mohli postaviť a téma padne do zabudnutia na ďalších 30 rokov.

· RIEŠENIE MÁME PRIAMO POD NOSOM

Áno, je to tak! Veľmi jednoduché a efektívne riešenie máme rovno pred očami. Navyše, máme s ním dokonca aj veľké skúsenosti a je to už dobre overený „zlepšovák“. Konkrétne mám na mysli dotácie Viktora Orbána. Ak sa Slovensko nestará o svoju kultúru, infraštruktúru, obráťme sa na juh. Už z minulosti totiž vieme, že to funguje. Poviem pár príkladov, kde sme tieto dotácie využili a sú podľa mňa skvelou ukážkou toho, ako to funguje. Neliberálno-demokratický premiér Maďarska nám úspešne postavil dlho sľubovanú diaľnicu do Košíc, niekoľko štadiónov, zaplatil opravu desiatok kostolov či nakúpil historické budovy v Košiciach. Jednoducho a stručne povedané, je to funkčný mechanizmus, ktorý by sme mali využiť.

Myslím si, že ako satisfakciu za takúto pomoc by bolo na mieste pomenovať tento Národný kultúrny stánok priamo po ňom: Národné kultúrne a kongresové centrum Viktora Orbána. Bola by to výstižná vizitka Slovenska.

Ako by som to celé ukončil? Verím, že sa začneme otázke kvality štátnych nehnuteľností konečne venovať detailnejšie. A hlavne dúfam, že budeme nielen veľa hovoriť a plánovať, ale aj reálne konať.