Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor

Pri vyhľadávaní pracovných ponúk na www.profesia.sk som natrafil na tento inšpirujúci inzerát:

· Upratovač(ka) na plný úväzok na Kanadskom veľvyslanectve vo Viedni

· 2400 eur v hrubom mesačne, 14-krát ročne (34 040 EUR v hrubom ročne)

· Aspoň 4-ročné skúsenosti

· Angličtina a nemčina aspoň na úrovni B2

https://www.profesia.sk/praca/kancelaria-velvyslanectva-kanady/O4360486

Kto to má vkuse umývať?

S upratovačkami som vždy mal špeciálny vzťah. Každý z vás určite zažil aj tie nevrlé ale určite a hlavne tie milé. A ani sa im nemôžeme čudovať. Musia po nás upratovať, umývať, odliepať žuvačky, čistiť záchody. Majú to náročné, zarábajú biedne a my im ešte ani tie stoličky nevyložíme a prezuvky si zabudneme. Ich osudy sú rôzne. Niektoré práca skutočne baví, iné ju nenávidia. Niektoré sa radi porozprávajú, iné iba škaredo zazerajú. Sú medzi nimi aj učiteľky, ktoré si privyrábajú ako upratovačky. Inak by v Bratislave z učiteľského platu neprežili. Kamarát má zas profesionálnu upratovačku, ktorá upratuje aj pre poslancov parlamentu a VIP klientov a napriek tomu, že nie je lacná, tak už nemôže prijímať nové zákazky – má plný stav. Naposledy som stretol jednu, ktorá si privyrába na dôchodku. Taktiež nemá na výber. Musí sa starať o svojho dospelého syna a ešte aj o svoju chorú matku. Iné deti a ani príbuzných nemá. Napriek jej ťažkému životnému osudu každému vždy rozdáva úsmevy a pozitívnu náladu a svoju prácu robí najlepšie ako vie. Svoje ťažoby drží hlboko v sebe a nechce, aby sa pre jej trápenie trápili aj ostatní. Obdivujem jej profesionalitu a vždy sa aspoň na pár minút pristavím a porozprávam, vypočujem. Je to to najmenej, čo môžem pre ňu urobiť.

Neutieram podlahy, pomáham dostať človeka na Mesiac

V jednej knihe o manažmente som dávnejšie čítal príhodu, ktorá ilustrovala silu tímového ducha, kultúru organizácie a stanovenie dlhodobého cieľa, pre ktorý jednotne pracujú všetci zamestnanci. Americký prezident John F. Kennedy bol jedného dňa v roku 1961 na návšteve v centrále NASA. Počas prehliadky sa pristavil pri jednom upratovačovi, ktorý práve utieral dlážku a slušne sa ho spýtal, čo robí v NASA. Muž mu odpovedal: „Pán prezident, pomáham dostať človeka na Mesiac.“. [„Mr. President, I'm helping put a man on the moon.“]

Foto: Gil Ribeiro

Proaktívna upratovačka

Na jednej zo slovenských univerzít „údajne“ pracoval zamestnanec, ktorý si každý deň odnášal z WC domov vždy aspoň jednu rolku papiera. Kolegovia sa to dozvedeli od upratovačky, ktorá sa im pravidelne sťažovala, že stále dokladá toaletný papier ale o pár hodín ho už niet a zamestnanci sa jej následne vždy sťažujú, že si nemajú čím... veď viete čo. Jedného dňa vraj prišla celá vytešená. Ostala dobrovoľne dlhšie v službe, nenápadne striehla pred inkriminovaným WC-kom a zakaždým, keď niekto z neho vyšiel, tak išla skontrolovať počet roliek. Tak odhalila záchodového fantóma. Celý čas podozrievala vysokoškolských študentov a doktorandov, ale nakoniec vraj zistila, že to bol jeden z najrešpektovanejších profesorov univerzity! Asi aj on by mal zmeniť zamestnanie a skúsiť sa ozvať na ten inzerát.