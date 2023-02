Bukovský vs. Hanajík

Bukovský vyhral prvostupňový súd s blogerom Hanajíkom. Označiť lekára za dezinformátora bolo podľa sudkyne neprimerané.

„Slovom ‚dezinformácia‘ nemožno označiť len ‚púhu‘ nepravdivú informáciu, veď nepravdivá informácia môže byť aj misinformáciou. Rozdiel je v úmysle škodiť. Misinformácia je mylná alebo nepravdivá informácia, ktorá sa šíri nevedome a bez úmyslu poškodiť,“ napísala sudkyňa.

Pokiaľ teda Hanajík označil Bukovského za dezinformátora, mal povinnosť dokázať, že lekár to robí zámerne a so zlým úmyslom. „Na to, aby informácia mala charakter dezinformácie, musí existovať úmysel šíriteľa vedome šíriť nepravdivú, respektíve skreslenú informáciu s cieľom zavádzať a uškodiť,“ napísala sudkyňa.

(denníkN)

https://dennikn.sk/3190721/bukovsky-vyhral-prvostupnovy-sud-s-blogerom-oznacit-lekara-za-dezinformatora-bolo-podla-sudkyne-neprimerane/