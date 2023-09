Učiteľská osobnosť nie je encyklopédia

Nie preto, že by sme túžili niekoho nekriticky obdivovať, alebo zbožšťovať, prisudzovať mu/jej nadľudské superschopnosti.

Ale jednoducho preto, lebo potrebujeme nádej. Vieru, že napriek všetkým problémom a komplikáciam, napriek ľahostajnosti a rezignovanosti v našom okolí, existujú ľudia, ktorí to ešte nevzdali. Ktorí zo seba dávajú to najlepšie a ostávajú po nich pozitívne výsledky. To nám dáva motiváciu, chuť, dokonca až vášeň ísť ďalej a neustále sa zdokonaľovať, rásť a rozvíjať v tom, čo robíme.

Už 6 rokov sa pokúšame meniť to, ako verejnosť vníma učiteľské povolanie. Teraz meníme aj názov samotného ocenenia. Učiteľ Slovenska sa mení na Učiteľskú osobnosť Slovenska. Pretože hľadáme osobnosti pedagogickej komunity. Nehľadáme však superhrdinky ani supermanov. Celkom určite nie sú tieto osobnosti najlepšie, bezchybné a vševedúce. Určite majú aj zlý deň a výučba sa im z času na čas nepodarí podľa ich predstáv. Podstata ocenenia však nie je v hľadaní dokonalosti, ale v prinášaní nádeje a pozitívnych príkladov.

Ako by taká učiteľská osobnosť mala vyzerať?

Z nominácií, ktoré nám každý rok v stovkách prichádzajú, vieme, že by určite mala byť spravodlivá, empatická a zapálená pre svoje povolanie. Mala by vedieť vypočuť, trpezlivo vysvetliť, podporiť a pomôcť. Nezáleží na tom, či učí 5 rokov, alebo 30. Je úplne jedno či je to muž, alebo žena. Či už učí výtvarnú výchovu, alebo fyziku, to, čo odbornú porotu zaujíma, je AKO učí svoje žiačky a žiakov:

Ako pomáha tým, ktorí potrebujú väčšiu podporu?

Ako ich pripravuje na reálny život?

Ako rozvíja vzťahy, spoluprácu či tvorivosť?

Foriem výnimočnosti je toľko, koľko osobností školského neba. Tešíme sa že ich nie je málo.

Že aj vy takú osobnosť poznáte vo svojom okolí? Tak neváhajte a dajte nám o nej vedieť. Na vaše nominácie čakáme na www.ucitelskaosobnosť.sk

Autor článku: Zuzana Labašová