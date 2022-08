14 mýtov o dojčení

Mýtus 1: Dojčenie je jednoduché.

Deti sa rodia s reflexom hľadať matkin prsník. Mnohé mamičky však potrebujú praktickú podporu pri polohovaní bábätka na dojčenie a uistení sa, že je dieťatko správne priložené k prsníku. Dojčenie si vyžaduje čas a prax pre matky aj deti. Dojčenie je náročné aj na čas, preto mamičky potrebujú priestor a podporu doma aj v práci.

Mýtus 2: Je obvyklé, že dojčenie bolí – boľavé bradavky sú nevyhnutné.

Mnohé matky pociťujú nepohodlie v prvých dňoch po pôrode, keď sa učia dojčiť. Ale so správnou podporou pri polohovaní dieťaťa na dojčenie a uistením sa, že je jeho dieťa správne priložené k prsníku, sa dá vyhnúť boľavým bradavkám. Ak matka čelí problémom s dojčením, ako sú boľavé bradavky, pomoc od laktačnej poradkyne alebo iného kvalifikovaného odborníka jej môže pomôcť tento problém prekonať.

Mýtus 3: Pred dojčením by ste si mali umyť bradavky.

Umývanie bradaviek pred dojčením nie je potrebné. Keď sa deti narodia, už veľmi dobre poznajú pachy a zvuky svojej vlastnej matky. V bradavkách sa vytvára látka, ktorú dieťa cíti a má „dobré baktérie“, ktoré pomáha budovať vlastný zdravý imunitný systém bábätiek na celý život.



Vedeli ste? Dojčenie chráni vaše dieťa pred infekciami uší, hnačkou, zápalom pľúc a inými detskými chorobami. (zdroj: © UNICEF/Ayene)

Mýtus 4: Matka si má po pôrode odpočinúť, bez bábätka.

Lekári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky často nabádajú ku kontaktu „koža na kožu“ – známej aj ako materská starostlivosť klokankovaním – hneď po pôrode. Klokankovanie je veľmi dôležitý postup, ktorý mu pomáha nájsť a prisať sa k prsníku. Ideálne je ho praktizovať do jednej hodiny po pôrode, pomáha to aj dojčeniu. Ak to matka nedokáže, môže ju zastúpiť partner alebo iný člen rodiny.

Mýtus 5. Počas dojčenia by ste mali jesť len jednoduché, nekorenené jedlo.

Ako každý iný, aj dojčiace matky musia jesť vyváženú stravu. Vo všeobecnosti nie je potrebné meniť stravovacie návyky. Bábätká sú vystavené stravovacím preferenciám svojich matiek od chvíle, keď sú v maternici. Ak matka vníma, že jej dieťa reaguje na konkrétne jedlo, ktoré zje, je najlepšie poradiť sa s odborníkom.

Mýtus 6: Cvičenie ovplyvní chuť vášho mlieka.

Cvičenie je zdravé aj pre dojčiace matky. Neexistuje žiadny dôkaz, že to ovplyvňuje chuť vášho mlieka.

Mýtus 7: Nebudete môcť dojčiť, pokiaľ nezačnete hneď.

Je jednoduchšie začať s dojčením, ak začnete v prvej hodine po pôrode, pretože reflexy dieťaťa sú vtedy veľmi silné. Sú pripravené naučiť sa dojčiť na prsníku. Ak svoje dieťa nemáte možnosť priložiť si k prsníku hneď po narodení, urobte to podľa možností čo najskôr. Ak potrebujete pomoc pri priložení dieťaťa k prsníku, požiadajte o podporu kvalifikovanú laktačnú poradkyňu alebo iného kvalifikovaného odborníka. Častý kontakt koža na kožu a prikladanie bábätka k prsníku pomôže rozbehnúť dojčenie.



Vedeli ste? Dojčenie chráni matku pred cukrovkou, rakovinou prsníka a vaječníkov, srdcovými chorobami a popôrodnou depresiou. (zdroj: © UNICEF/Pazos)

Mýtus 8: Nikdy nemôžete používať umelé mlieko, ak chcete dojčiť.

Matky sa môžu rozhodnúť, že pri niektorých príležitostiach budú musieť použiť umelé mlieko, zatiaľ čo pokračujú v dojčení. Je dôležité vyhľadávať objektívne informácie o umelej výžive a iných produktoch, ktoré nahrádzajú materské mlieko. Ak si chcete udržať produkciu materského mlieka, pokračujte v ponúkaní prsníka svojmu dieťaťu tak často, ako je to možné. Pre matky môže byť užitočné poradiť sa s laktačným špecialistom alebo skúseným odborníkom, ktorý im pomôže s plánom, ktorý im najlepšie vyhovuje, aby pokračovali v dojčení.

Mýtus 9: Mnohé matky nedokážu produkovať dostatok mlieka pre svoje bábätko.

Takmer všetky matky produkujú správne množstvo mlieka pre svoje deti. Produkcia materského mlieka je určená tým, ako dobre je dieťa prisaté na prsník, frekvenciou dojčenia a tým, ako dobre dieťa pri každom dojčení odstraňuje mlieko. Dojčenie nie je práca „jednej ženy“ a matky potrebujú podporu. Podpora, ako je nepretržité poradenstvo v oblasti dojčenia od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomoc doma a udržanie zdravia dobrým jedením a pitím.

Mýtus 10: Žena by nemala dojčiť, keď je chorá.

V závislosti od druhu ochorenia môžu matky zvyčajne pokračovať v dojčení, aj keď sú choré. Musíte sa uistiť, že dostávate správnu liečbu a dobre odpočívať, jesť a piť. V mnohých prípadoch sa protilátky, ktoré vaše telo vytvára na liečbu vašej choroby, prenesú na vaše dieťa, čím si vybuduje vlastnú obranu.

Mýtus 11: Ak dojčíte, nemôžete užívať žiadne lieky.

Je dôležité informovať svojho lekára, že dojčíte a prečítať si pokyny k liekom, ktoré si kúpite vo voľnom predaji. Môže byť potrebné užívať lieky v konkrétnom čase alebo v špecifickej dávke, alebo použiť alternatívny liek. O liekoch, ktoré užíva matka, by ste mali rovnako informovať aj lekára dieťaťa.



Vedeli ste? „Prvé mlieko“ – alebo kolostrum – je bohaté na protilátky a dáva novorodencom posilnenie imunity, zatiaľ čo ich vlastný imunitný systém sa ešte len vyvíja. (zdroj: © UNICEF/Soares)

Mýtus 12: Deti, ktoré boli dojčené, sú priľnavé.

Každé bábätko je iné. Niektoré sú priľnavé a niektoré nie, bez ohľadu na to, ako sú kŕmené. Dojčenie poskytuje dojčatám nielen tú najlepšiu výživu, ale je dôležité aj pre ich vyvíjajúci sa mozog. Dojčené deti sú veľa držané, a preto sa ukázalo, že dojčenie zvyšuje väzbu s matkou.

Mýtus 13: Je ťažké odstaviť dieťa, ak dojčíte viac ako rok.

Neexistujú dôkazy o tom, že by bolo ťažšie prestať dojčiť po jednom roku, ale existujú dôkazy, že dojčenie do dvoch rokov je prospešné pre matky aj deti. Všetky matky a deti sú odlišné a musia si spoločne určiť, ako dlho chcú dojčiť.

Mýtus 14: Ak sa vrátite do práce, budete musieť svoje dieťa odstaviť.

Mnohé matky po návrate do práce pokračujú v dojčení, v závislosti od legislatívy danej krajiny a/alebo možností zamestnávateľa. Ak nemáte možnosť dojčiť počas pracovnej doby, vyhľadajte si počas dňa chvíľky na odsávanie mlieka a potom nakŕmte dieťa priamo, keď ste doma. Ak sa rozhodnete dať svojmu dieťatku náhradu materského mlieka pri niektorých príkrmoch, stále je veľmi dobré pokračovať v dojčení vždy, keď ste s dieťaťom.

Tento článok bol napísaný v spolupráci s Dr. Michele Griswold PhD, MPH, RN, IBCLC. Dr. Griswold je laktačná poradkyňa, registrovaná zdravotná sestra, výskumníčka v oblasti dojčenia a advokátka. Zastupuje Medzinárodnú asociáciu laktačných poradcov pri Globálnom kolektíve dojčenia WHO/UNICEF, ktorý vyzýva vlády a spoločnosť ako celok, aby poskytli matkám potrebnú podporu pri dojčení.